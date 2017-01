Mariola Hoyos: «El Valencia de ahora es un negocio puro y duro»

Mariola Hoyos es valencianista de cuna. Hija del expresidente del club Melchor Hoyos, ella misma fue consejera. También estuvo al cargo de la Fundación. Dejó de acudir a Mestalla, aunque sigue sufriendo con su Valencia por televisión: «Eso no se puede perder. Fue un cúmulo de situaciones. Mis hijos se marcharon a estudiar fuera y aquello coincidió con el cambio de identidad y los malos resultados».

-¿Y aún no ha vuelto al estadio?

-No. Mantengo los cuatro abonos que tengo en tribuna. Lo sigo viendo porque eso se lleva en la sangre, pero este no es mi Valencia.

-Supongo que sobre todo por lo que ocurre fuera del césped...

-Y lo que pasa en el césped. La pérdida de identidad a nivel global.

-En ese sentido, dará algo de oxígeno ver a Voro y a Carlos Soler...

-El hecho de que se haya hecho cargo Voro nos da garantías de que lo va a afrontar con responsabilidad. Lo de Carlos Soler, a lo mejor es el nuevo Baraja que llevábamos tiempo buscando. Es un chico con mucha calidad, con ganas y valencianismo, pero creo que no es el momento de encumbrarlo.

-¿Teme por el descenso?

-No quiero ni recordar aquella temporada tan aciaga en Segunda. Creo que Voro va a enderezar el rumbo.

-Tras aquel descenso se vio el pulso del valencianismo...

-Recuerdo perfectamente cómo arropamos al equipo, creo que más que nunca, y eso indudablemente fue decisivo. Eso no se ha perdido. La afición está aletargada, pero no abandona al Valencia.

-¿Qué tiene que pasar para que la afición despierte?

-Recuperar el buen juego y empezar a remontar. Que Voro toque la tecla que hay que tocar.

-¿No cree que la situación institucional también pesa?

-Sí, como decía antes hemos perdido la identidad.

-¿Es la solución que se vaya Lim?

-No lo sé, ojalá supiera la solución. Peter Lim ha tenido que hacer lo que no supimos o pudimos los valencianos. No ha dado con la tecla y no sé si hay valencianos dispuestos. La tendencia últimamente es decir que todos queremos aportar pero eso, ¿cómo se cuantifica?

-¿Piensa que Lim quiere irse?

-¡Uf! No creo. Tampoco sé dónde quiere situar el equipo. Todos deseamos un Valencia de Champions y a lo mejor a él no le interesa eso, aunque sin duda no estar arriba devalúa su inversión.

-¿En qué se ha equivocado?

-Sin decir nombres, se ha fiado de amigos que no lo han asesorado correctamente.

-¿Qué futuro ve al Valencia?

-No tiene nada que ver con el de antes, es una forma distinta de dirigir y de entender. El Valencia de ahora es un negocio puro y duro.

-¿Dejará de serlo o el fútbol moderno ya no lo permite?

-Da igual que el dueño sea de un señor de Singapur o de otro país. Cuando nos convertimos en sociedad anónima fue el verdadero punto de inflexión.

-Martín Queralt siempre recuerda que los políticos pudieron hacer más para que el Valencia no fuera sociedad anónima...

-Así es, en su día se luchó pero desgraciadamente no se consiguió.

-¿Cree que así la sociedad valenciana habría gestionado mejor el club? Osasuna, por ejemplo, tiene graves problemas económicos sin ser sociedad anónima...

-No lo sé. Si hemos llegado a esta situación ha sido por aciertos y errores de los valencianos. Sin duda mas errores que aciertos.

-¿Acabará Peter Lim la construcción del Nuevo Mestalla?

-No tengo ni idea, pero yo sigo prefiriendo nuestro Mestalla de siempre, donde empecé a ir cuando tenía cinco o seis años, con aquellas sillas de madera y enea.

-Acabo como empecé: ¿cuándo volverá a Mestalla?

-(Ríe). No sé. Algún día recuperaré ese punto, no quiero decir de ilusión. Eso no se pierde. Cuando vuelva a sentir que es mi equipo.