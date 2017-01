Mina: «Orellana es un grandísimo jugador y si viniera lo haría con todas las ganas del mundo»

Santi Mina y Carlos Soler están de dulce. Ambos futbolistas anotaron el pasado sábado en el partido ante el Villarreal y juntos acudieron ayer a un acto promocional que tuvo además fines benéficos. El primero reconoció que la mano de Voro ha sido fundamental en el cambio de rumbo del Valencia aunque insistió en que los futbolistas siempre se han dejado la piel: «El fútbol tiene estas cosas, parecía que la gente nos daba por muertos, que no íbamos a ser capaces de salir de esa situación tan negativa en la que estábamos, pero el equipo estaba concienciado de que teníamos que empezar a sumar de tres en tres. El compromiso de todos los jugadores y la nueva incorporación de Voro nos ha dado mucha vida».

El atacante gallego apuesta por el partido a partido y mantiene la calma: «Sabíamos que nuestro objetivo hace unas jornadas era salir del descenso pero pensamos en el partido a partido, concentrados y no tenemos que pensar en un reto a largo plazo. Sumar de tres en tres y eso nos hará subir en la clasificación. Hay que seguir compitiendo con confianza y así subiremos».

El delantero fue preguntado por el supuesto de que el Valencia estuviera interesado en su excompañero en el Celta, el chileno Orellana, a quien el conjunto vigués ha puesto en el mercado por un acto de indisciplina con el entrenador. «Conozco a Fabián de hace unos años, he jugado dos o tres con él y es un grandísimo jugador. No sé cómo está su situación, pero si llega será para hacerlo con todas las ganas del mundo, pero me tengo que centrar en los que están ahora».

Santi Mina

Mina no quiso hacer leña del árbol caído por su papel en el equipo con Prandelli: «Por circunstancias en el fútbol hay entrenadores que cuentan menos contigo. Siempre me han inculcado que en el fútbol todo puede cambiar y soy una persona luchadora». «Siempre que salgo al campo, me salgan mejor o peor las cosas, trato de demostrar que tengo ganas y actitud. En estos últimos partidos las cosas me están saliendo un poco mejor y estoy pudiendo ayudar al equipo con goles y, con el sacrificio de todos», añadió.

También elogió a su compañero Carlos Soler: «Es un grandísimo jugador, con todo lo que le está pasando está con los pies en el suelo, en el vestuario es muy querido. El camino no es fácil. Intentaré ayudarle».