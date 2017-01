Blas Madrigal: «Voro ha sabido tocar el corazón de los jugadores»

Conoce a Voro desde que el técnico del Valencia «hizo la mili en Tenerife» y está convencido de que sacará al equipo adelante. Como principal representante de las peñas, Blas Madrigal reconoce los errores cometidos por Meriton, pero no duda de su compromiso con el club a largo plazo. No entiende las feroces críticas a Peter Lim cuando muchos «le abrieron las puertas y le cantaron» cuando aterrizó en el club de Mestalla.

-El equipo se ha dado un respiro con estas dos victorias...

-Estos dos partidos se han ganado, simplemente, porque se han hecho bien las cosas.

-¿Y la figura de Voro es la que ha cambiado tan drásticamente el panorama?

-Es muy importante la normalidad. Con Voro tengo amistad desde que jugaba en el Mestalla y se fue a hacer la mili en Tenerife. Llega porque el equipo estaba mal y hemos tenido tres cambios de entrenadores que no sabían muy bien qué era esto. No supieron tocar el corazón de los jugadores y Voro sí. A los futbolistas no había que darles cariño precisamente, sino abrirles las puertas de la sociedad y dejar que se incorporen al pueblo. Los jugadores que tenemos no serán grandes figuras, pero tienen amor propio y la prueba es el gol de Santi Mina contra el Villarreal. Se dejó el alma. Voro les ha transmitido, sobre todo, responsabilidad.

-¿Le parecen justos los reproches a la gestión de Lim?

-No entiendo nada de lo que está pasando ni lo quiero entender. Parece mentira que hoy esté así un hombre que cuando llegó dio la casualidad de que la gente le abría las puertas, le cantaban por todas partes... Siempre he pensado igual sobre todos los presidentes que he conocido en estos 26 o 27 años que llevo dentro. El que viene, lo hace para hacerlo lo mejor posible. No entiendo las duras críticas y ojo, con eso no digo que Meriton lo esté haciendo todo bien.

-Usted ha compartido muchos momentos con Layhoon, ¿ella también ha detectado esos errores? ¿La ve con ánimo para continuar en el Valencia?

-Está bien de ánimo, en las conversaciones que últimamente he tenido con ella me lo ha demostrado. Hay una frase que se me quedó grabada. Cuando fuimos juntos a ver el entrenamiento, había un grupo de jugadores. Le dije a la presidenta 'tranquilícese, que esto se arreglará. Amunt'. Ella me contestó: 'traslade ese mensaje también a los futbolistas'. A la presidenta le veo muy preparada para este reto.

-¿Y cuál es el sentir mayoritario de los peñistas que usted representa?

-Hay gente que verdaderamente está disgustada con la entidad y tendrá sus motivos. Otros están menos enfadados. Lo que está claro es que quien está a mucha distancia juzga sin saber lo que está juzgando. La gente, cuanto más cerca está del club, está más tranquila.

-Por lo que dice, intuyo que considera que la crisis es más deportiva que social...

-Es evidente que es deportiva, pero en principio fue social. Hicieron cosas mal que repercutieron en el terreno deportivo.

-¿Qué necesita Meriton para recuperar el crédito?

-De momento, ganar dos partidos más y asentarnos. Eso, sin que nadie piense en Champions ni la Europa League. Vamos a asentarnos y poco a poco demostrar nuestro patrimonio y solvencia deportiva para que el nombre del Valencia Club de Fútbol esté donde siempre debe estar.