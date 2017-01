Alesanco mantiene la incógnita hasta el final

valencia. Cinco días tiene por delante José Ramón Alesanco (Barakaldo, 19-5-1956) para demostrar que su interinidad ha valido la pena. El Valencia lleva camino de repetir el martes que viene la misma jornada que ya experimentó el club con García Pitarch hace cinco meses. En realidad, lo de fichar a última hora ha sido poco menos que una constante desde que Peter Lim se hizo con las riendas blanquinegras, a pesar de los riesgos y los efectos colaterales que eso conlleva. Excepto el tranquilo final de verano de 2015, el cierre de mercado de 2014 deparó en unas horas frenéticas las salidas de Jonas, Hélder Postiga y Jonathan Viera; y las entradas de Negredo y Filipe Augusto. Mangala y Garay -con Jorge Mendes ya como gran protagonista- pusieron el broche al de 2016; y para este mercado de invierno que se acaba esta semana que viene la incertidumbre es la nota predominante que tiene a Alesanco como gran protagonista. Determinar con exactitud hasta dónde llega verdaderamente su poder de decisión es ciertamente complicado, por no decir imposible. Eso sí, García Pitarch, en su despedida, señaló a Peter Lim poco menos que como el auténtico director deportivo desde su refugio de Singapur. Pensar pues que Alesanco tiene capacidad para planificar no sólo la plantilla para la segunda vuelta sino la de la próxima temporada es demasiado arriesgado. Dijo García Pitarch que tenía cerrados dos fichajes para junio y cuatro operaciones en marcha para enero (Evra fichó anoche por el Olympique de Marsella). Al fin y al cabo, lo de repuntar la plantilla era una cuestión que había quedado claro, al menos para el propio Pitarch y para Prandelli. Voro, en cambio, siempre ha sido mucho más prudente y únicamente se 'mojó' con la necesidad de traer un delantero, ya con Simone Zaza casi a las puertas. A Alesanco, con la ayuda de Vicente, sólo se le puede atribuir hasta la fecha haber dado el último empujón a la negociación por el delantero italiano, en una operación que el Valencia -para no perder la costumbre- salpicó de situaciones rocambolescas.

Alesanco llegó al Valencia un 28 de agosto de 2015 para hacerse cargo de la Academia y menos de 17 meses después Lim lo puso como máximo responsable de la dirección deportiva. Es verdad que, a diferencia de Voro, con Alesanco el club puso la etiqueta de provisional el pasado 7 de enero, pero han transcurrido ya veinte días de su designación y el único movimiento que se ha hecho de manera significativa ha sido la cesión de Vinicius al Huesca. La salida del delantero brasileño estaba poco menos que cantada y el único 'pero' que se le puede poner es que su destino ha sido un equipo de la zona templada de la categoría de plata.

A García Pitarch se le criticó en su momento porque tuvo todo un verano para deshacerse de uno de los tres porteros y porque esperó al último día para traer a los dos centrales que iban a ser los que debían dar consistencia al equipo. Ahora, el Valencia se encuentra poco menos que en una situación algo similar. Siguen los tres porteros (pese a las propuestas que hay por Ryan) y ni se ha soltado lastre en lo de los centrales (Abdennour y/o Aderllan Santos) ni ha venido nadie que pueda sustituirlos.

No es la primera vez que Alesanco trabaja para una secretaría técnicao de 'mayores'. Ya lo hizo en el Barça con Rexach. Pero allí, su trabajo no tendría aristas tan complejas como las que se ha encontrado casi de la noche a la mañana en el Valencia. Lo de Fede Cartabia, por ejemplo, lleva camino de convertirse en un caso a estudiar. Por dos veces ha pedido el argentino que le dejen marchar y en las dos veces el club ha tenido que ponerse en su sitio para, al menos, no dejarse avasallar.

Pero hay más cuestiones sobre la mesa que Alesanco debe manejar. Y ninguna fácil. Se trata de los casos de Enzo Pérez y Parejo. No hay día que el nombre de estos dos no aparezca como posible salida. Y casi siempre con el Sevilla de por medio. Alesanco no ha abierto la boca desde hace muchos meses y la única versión oficial conocida al respecto son las palabras de Voro, con todas las connotaciones que eso conlleva. «A mí el club no me ha dicho que haya una oferta por él. Confío en Parejo», decía Voro en la entrevista publicada ayer por este periódico.

De momento, la última versión que quiso aclarar el Valencia este miércoles es que de fichajes no hay nada, por el momento, y que Parejo jugará en Las Palmas (el lunes). Con esa tibieza lleva muchos días pronunciándose el Valencia, lo que desde luego alimenta el abanico de hipótesis. Prescindir a estas alturas y luchando por la salvación de alguno de estos dos futbolistas puede tener sus consecuencias. Sobre todo ahora que el Valencia despierta.