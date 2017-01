Valencia CF | Mendieta pide a Lim que dé más tiempo a los entrenadores

El antiguo centrocampista Gaizka Mendieta, capitán en las dos finales de la Liga de Campeones que disputó el Valencia, pidió al propietario del club de fútbol español que dé más tiempo a los entrenadores.

El equipo, sexto por abajo en la clasificación española, con cinco victorias en 18 encuentros, ha tenido cinco entrenadores y tres directores deportivos desde que el empresario de Singapur Peter Lim se convirtió en su propietario, hace dos años y medio.

El entrenador italiano Cesare Prandelli fue la última "víctima" del banquillo valencianista, ocupado ahora interinamente por el ex jugador Voro González.

"Los propietarios deberían cambiar la manera en que dirigen el club, porque está claro que no está funcionando", dijo a la AFP en una entrevista el martes en Londres, donde vive.

"Cuando los entrenadores van y vienen, cuando la gente del fútbol sigue yéndose, no es una buena señal. Eso quiere decir que los propietarios no dan estabilidad al club", estimó el exjugador de 42 años.

"No es un club que en los dos últimos años haya mantenido la consistencia y el fútbol necesita eso. Los jugadores van y vienen, todos los jugadores cedidos, es algo que hay que solucionar", afirmó.

El Valencia acabó cuarto en la primera temporada de Lim en 2015, pero en la siguiente cayó al duodécimo puesto y ahora corre el riesgo de acabar peleando para mantenerse en primera, aunque el equipo ha mejorado con Voro.

Juan Antonio Pizzi, Nuno Espirito Santo, Gary Neville, Pako Ayestarán y el exseleccionador italiano Prandelli, que se fue el mes pasado, han desfilado por el banquillo desde que Lim tomó las riendas del club en junio de 2014.

Los hinchas valencianistas se manifestaron pidiendo su salida tras la reciente derrota por 4-1 ante el Celta en la Copa del Rey y popularizaron en las redes sociales la etiqueta #LimGoHome, "Lim vete a casa".

Mendieta, la estrella de aquel equipo que llegó, y perdió, las finales de la Champions League de 2000 y 2001 ante el Real Madrid y el Bayern de Munich, cree que no hay suficiente gente en la junta directiva familiarizada con el club.

"Desde fuera me da la impresión de que no hay suficiente gente del mundo del fútbol en el club, especialmente ahora que se fue el director deportivo" García Pitarch, un ex jugador del Valencia, dijo Mendieta, que estuvo nueve años ahí.

"No veo gente en el club que conozca el club, y la ciudad, el país y la liga lo suficientemente bien para tomar decisiones futbolísticas", estimó.

Sin embargo, "Peter Lim es un empresario de mucho éxito, así que no voy a decirle lo que tiene que hacer".

Además, Mendieta ofreció su apoyo a su compatriota Aitor Karanka, que entrena a uno de sus antiguos clubes, el Middlesbrough inglés.

Karanka se enzarzó en una guerra cultural tras la derrota del equipo 3-1 ante el West Ham al lamentar que los aficionados crean un ambiente "horrible" al "pedir que juguemos balones largos".

Para Mendieta, ex jugador además del Barça y la Lazio de Italia, Karanka "tiene derecho a eso", a quejarse, "del mismo modo que los hinchas tienen derecho a expresar su opinión".

Mendieta representa a España en el "Star Sixes", un torneo de fútbol sala de viejas glorias que se disputará en el pabellón O2 de Londres en julio.