Santi Mina: «La gente nos daba por muertos. Pero siempre estuvimos comprometidos»

Santi Mina y Carlos Soler están de dulce. Ambos futbolistas anotaron el pasado sábado en el partido ante el Villarreal y juntos han acudido a un acto promocional. El primero ha reconocido que la mano de Voro ha sido fundamental en el cambio de rumbo del Valencia aunque ha insistido en que los futbolistas siempre se han dejado la piel: "La gente nos daba por muertos. El equipo está concienciado de que tenemos que sumar de tres en tres y con el compromiso de todos los jugadores y la incorporación de Voro nos ha dado mucha vida. Siempre hubo compromiso por el escudo. Está claro que él nos ha dado unas pautas, una línea a seguir y nos ha ido bien".

El atacante gallego apuesta por el partido a partido y mantiene la calma: "Sabíamos que nuestro objetivo hace unas jornadas era salir del descenso pero pensamos en el partido a partido, concentrados y no hay tenemos que pensar en un reto a largo paso".

Mina no ha querido hacer leña del árbol caído por su papel en el equipo con Prandelli: "Por circunstancias en el fútbol hay entrenadores que cuentan menos contigo, siempre me han inculcado que en el fútbol todo puede cambiar y soy una persona luchadora". También ha elogiado a su compañero Carlos Soler: "Es un grandísimo jugador, con todo lo que le está pasando está con los pies en el suelo, en el vestuario es muy querido. El camino no es fácil. Intentaré ayudarle".

Con el mercado de fichajes abierto, es normal que suenen algunos nombres de posibles incorporaciones. Uno de ellos es Fabián Orellana: "Lo conozco de hace unos años, es un grandísimo jugador. Si llega seguro que lo hace con todas las ganas del mundo. Y estaremos felices".

Ambos han demostrado congeniar dentro y fuera del terreno de juego. Incluso se han unido por los niños con cáncer. La recaudación de todos aquellos que acudan a las tiendas Rodilla den centro de la ciudad y del Centro Comercial Aqua, y pidan un sándwich de ensaladilla o una Focaccia de Ternera irán destinados a la ONG JuegaTerapia que trabaja en la renovación de la sala TAC pediatría de La Fe.