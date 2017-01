«El Valencia ha vendido su alma, pero no censuro a Lim»

Con él como presidente, el Valencia abrió la última época dorada de su historia. Pedro Cortés, máximo mandatario del club entre diciembre de 1997 y julio de 2001, levantó una Copa del Rey, una Intertoto y una Supercopa de España, sin olvidar los dos subcampeonatos de la Champions. Siente nostalgia.

-¿Cómo está viviendo la actual situación del Valencia?

-Hasta hace muy poquito, con mucha angustia porque he llegado a pensar que podía ser grave el tema. Pero ahora, gracias al equipo y sobre todo a Voro, el Valencia ha sumado siete puntos de nueve y, de momento, hemos salido de la UCI y estamos en planta. Tenemos que seguir así porque aún queda media Liga. El Valencia que he visto en los últimos partidos es esperanzador.

-¿La solución estaba en casa?

-La solución estaba en casa. Y a veces, otros hacen difícil lo fácil. Y con Voro, el equipo está jugando ordenado, sabe a qué juega y está tocando bien. Yo no quiero tirarle la culpa a nadie. Al revés. Le tiro las flores a Voro porque se las merece. El equipo es otro. Es como si le hubieran puesto una inyección de 'monomacho' y está reaccionando muy bien. Está ganando y encima está jugando bien. Y quiero felicitar a Voro porque ha tenido la casta de haber puesto a Carlitos Soler. Hay que ir metiendo a gente de la casa.

-¿A raíz de la venta del club, se ha perdido identidad?

-El Valencia ha perdido sentimiento. El Valencia ha vendido su alma. Quizás seamos culpables todos. El Valencia es la creación de mucha gente que se ha sacrificado y ha dejado su vida. Hay gente que no come cuando pierde el Valencia. Eso es el Valencia. Y esas cosas se están perdiendo. De hecho, hay menos socios. Y eso hay que recuperarlo cuanto antes. Yo no tengo nada en contra de Peter Lim. Creo que es el menos culpable de todos los que hicieron que se vendiera el Valencia. Pero me gustaría que algún día el Valencia estuviera en manos de los valencianos.

-Eso parece una quimera.

-Todos los sueños son una quimera. Pero los sueños sueños son. Y mi sueño es que algún día vuelva a estar en manos de los valencianos, de la empresa de Valencia, para que vuelva a correr la sangre por nuestra venas. El Valencia necesita valencianía.

-¿En los últimos años, le han ofrecido algún puesto dentro del club o colaborar?

-No. Y no lo hubiera aceptado. No me gusta participar en algo en lo que no pintas nada. Deseo lo mejor para Peter Lim porque es lo mejor para el Valencia. Pero no de dejo de soñar con que algún día el club esté otra vez en manos de alguien que lo gestione bien y que sea lo más próximo a Valencia. No se puede gestionar un club desde Singapur.

-¿Lim quiere vender?

-Creo que sí, pero no sé. Es muy difícil llevar un negocio a tantos kilómetros. Las tiendas tienen que estar revisadas por el dueño.

-¿Qué ha conseguido Lim en las últimas tres temporadas?

-Ha conseguido vender a los mejores jugadores que teníamos: Otamendi, Mustafi, André Gomes, Alcácer... A lo mejor el Valencia, con esos cuatro o cinco jugadores que ha vendido, hoy estaría luchando arriba. Pero no censuro nada. Él es el dueño y puede hacer lo que quiera.

-La directiva pretende crear una estructura deportiva potente y que conozca bien el club. ¿Es una forma de rectificar?

-No sé lo que van a hacer. Quiero verlo. Eso tendrían que haberlo visto mucho antes y haber tomado medidas.

-¿Qué haría con el viejo y el nuevo Mestalla?

-A lo mejor soy muy inmovilista en muchos temas. En un futuro, habrá que hacer un estadio nuevo y bonito, pero me gusta el Mestalla donde está. En este momento, está bien ubicado.