Otra indigestión para las inversiones de Lim

valencia. A Singapur llega todo. Tanto las buenas noticias como las menos buenas. Y más ahora que Layhoon está allí para, entre otras cosas, entrevistarse con Peter Lim con el tema del Valencia y sus posibles refuerzos y/o salidas sobre la mesa. Justo cuando el equipo parece empezar a desperezarse tras ese interesante 0-2 de Vila-Real del sábado y que lógicamente tan buena acogida habrá tenido en Singapur, se ha conocido uno de esos informes que con toda probabilidad le cortará la digestión al máximo accionista blanquinegro. Al fin y al cabo, Lim no sólo es el que manda sino también el que asiduamente ficha. No es la primera vez que el Centro Internacional de Estudios para el Deporte no deja en muy buen lugar al Valencia cuando establece una comparativa general en uno de sus exámenes en los que mezcla dinero y rendimiento. Dos ingredientes que en los dos últimos años, al Valencia, le están sentando rematadamente mal.

El último realizado por el CIES zarandea una vez más toda la estrategia que el club de Mestalla ha seguido en esta temporada, aunque el declive empezó a palparse ya desde que se apagó la Champions en el primer año de Nuno. En concreto, este último examen sitúa al Valencia en el puesto 96, el antepenúltimo, en la comparativa entre clubes de las principales ligas europeas según el dinero invertido para formar las plantillas con el valor que tiene en la actualidad.

En pocas palabras, que el dinero que invierte Peter Lim o, mejor dicho, el Valencia, luego no se ve acompañado por el rendimiento que debería tener. A peor clasificación deportiva, no sólo pierde peso el equipo y la entidad sino que el valor que se le puede dar en el mercado a los futbolistas también disminuye.

Sólo hay que ver el último caso que ha manejado el Valencia. Vinicius, presentado en su momento poco menos como el sucesor de Romario y que costó 3,5 millones por la mitad de sus derechos, se ha marchado cedido (su cuarta cesión desde que lo fichó Rufete) al Huesca de Segunda.

En ese aspecto -en negativo-, lleva tiempo destacando el Valencia. Ayer, en las páginas de este mismo periódico, Mario Alberto Kempes hacía referencia a su deseo de que Meriton hubiera aprendido del tirón de orejas experimentado. El problema en la casa blanquinegra es que no hace faltar echar mucho la vista atrás para comprobar las ácidas críticas que en su despedida vertió el anterior director deportivo, Jesús García Pitarch, sobre el modo de actuar que tiene Peter Lim. Y no sólo en lo de contratar y vender futbolistas, sino incluso en contactar con entrenadores.

Pese al interés que puede mostrar, al empresario de Singapur no le sale ni una de sus cuentas. Dicho en otras palabras, no tiene bueno ojo para los fichajes. Sólo con ver esta clasificación establecida por CIES se aprecia la generosidad con la que el Valencia desperdicia sus inversiones.

Hace poco más de un mes, el mismo CIES situaba en 222,4 millones de euros el valor de la plantilla blanquinegra, algo sube y baja según avanza el calendario y según los parámetros que se utilizan. Por ejemplo, Transfermarkt, una web especializada en este tipo de cuestiones, situaba por debajo la tasación de la plantilla: 201 millones.

Ahora, si se coge el dinero que se ha invertido para montar la plantilla y el valor que se le da a este grupo de jugadores, la situación del Valencia produce cierto sonrojo. Si a los 165 millones gastados en fichajes se le restan los 142 que se le da como valor, ofrece una cifra desfavorable de 23 millones de euros. Sólo el Wolfsburgo alemán y el PSG que trata de levantar Unai Emery están por detrás de los valencianistas. De una lista de 98, el Valencia es el 96.

Los alemanes con una inversión algo inferior (149) pero con una valoración más baja (117), lo que les deja 32 millones en negativo. El caso del PSG es más preocupante y no deja en muy buen lugar tampoco a Unai Emery, porque el jeque se gastó 455 millones para hacer esa plantilla y hoy en día la tasación que registran esos mismos jugadores está por debajo en 37 millones: 418.

El estudio, dado a conocer este lunes, no tiene en cuenta los gastos que se ocasionarían en caso de sustituir los jugadores, ni tampoco la reciente irrupción de jóvenes valores como Carlos Soler. El centrocampista tiene un valor en Transfermarkt de 400.000 euros pero con partidos como los que ha jugado en estas dos últimas jornadas, es obvio que su tasación es muchísimo más elevada. De hecho, el Valencia anduvo rápido para abrirle las puertas del primer equipo a todos los efectos, modificando así de manera considerable su cláusula de rescisión que pasó de 8 a 30 millones de euros.

Precisamente, el Barcelona ocupa la parte más alta de esta clasificación del CIES por una circunstancia extraordinaria. A Messi se le considera lógicamente de la cantera y su coste de fichaje fue de 0 millones. Sin embargo, su valor actual en un hipotético traspaso estaría situado en 170,5 millones. La diferencia, unidos a los 87 que costó Neymar y los 246,8 que e le dan ahora de valor, marca el claro desequilibrio a favor que tiene en este estudio el conjunto azulgrana, con 586 millones en positivo. Tras los barcelonistas están el Tottenham, seguido del Atlético de Madrid, Leicester y Real Madrid. El Sevilla, tan admirado ahora por Meriton, ocupa la posición 34 con 66 millones de valoración positiva. Sorprende que el Manchester United esté una plaza por delante, pero la inversión ha sido de 718 millones y sus jugadores valen 700.