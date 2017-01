Kempes: «Vamos a ver si el tirón de orejas a Meriton les dolió o no les importa»

Mario Alberto Kempes Chiodi (Bell Ville, Argentina, 1954) atiende al teléfono nada más terminar su sesión de entrenamiento. No quiere perder la forma física. A pesar de la distancia con Valencia, su discurso es tan directo como la zurda que tantas veces puso Mestalla a sus pies. Nombrado en su momento 'Embajador' del Valencia, el argentino vive desde el otro continente el día a día de la entidad blanquinegra con su particular manera de ver las cosas.

-¿Vio el partido que hizo el Valencia en Vila-Real este sábado?

-Sí. Fue entretenido y raro. Pienso que el merecimiento del Valencia se debió también gracias a los regalitos del Villarreal. Tiene mucho mérito no obstante, los partidos se ganan por méritos propios o por regalos ajenos.

-¿Ha encontrado el Valencia el camino para salir del infierno donde se había metido?

-El único camino que tiene es seguir ganando y estar cómodo. Luego ya se verá. A medida que vayan pasando los partidos y los resultados sean positivos, el Valencia puede jugar más tranquilo.

-¿Era optimista cuando se decidió que Voro tomara las riendas del primer equipo?

-Voro lleva en el Valencia más de doce años. Mejor que él no conocerá nadie a los jugadores porque está permanentemente ahí. La oportunidad se la han dado y debe aprovecharla.

-¿Ve realmente a Voro como entrenador del Valencia?

-Si lo han puesto es por algo, ¿no?. Si la gente del club confía y es bueno...

-¿Le sorprendió entonces el poco rendimiento que ofreció Prandelli anteriormente?

-Cuando a uno le prometen cosas y no se cumplen, y uno está esperando que eso sea bueno para poder armar el equipo... Coger un equipo con el campeonato empezado no es fácil, máxime si eres extranjero, entre comillas, y no conoces al equipo ni al fútbol español, eso sí que es lo verdaderamente complicado. Prandelli no lo pudo lograr, Voro conoce al equipo mejor que nadie.

-¿Aconsejaría a Voro que diera el paso definitivo para la próxima temporada y diera el paso para continuar si acabara bien?

-Yo creo que estamos hablando de cosas de futuro y el verdadero problema del Valencia es el presente. Voro lo está haciendo muy bien ahora y hay que agradecérselo, vamos a ver si esto continúa.

-El sábado, Enzo Pérez se quejaba de que Prandelli no fue de cara con los jugadores. Parece que está el vestuario molesto con el italiano y ahora más cómodo con Voro.

-Los jugadores tienen que rendir de la misma manera, independientemente de quién sea el entrenador. Ellos están defendiendo una camiseta, el entrenador es un ave de paso como lo son ellos. Cuando uno se pone una camiseta y el club te está pagando, hay que defender esa camiseta a muerte esté quien esté, incluso si está el demonio. Por el club, por la camiseta y por los aficionados. Si el técnico no te gusta, ya será un problema de la afición, cuando las cosas vayan mal, o de la directiva y del presidente o de quien corresponda. No hay que tirar para atrás cuando a uno no le gusta un entrenador.

-Puede llegar a dar la impresión de que a veces los jugadores son los que más dominio tienen sobre la situación, más incluso que el entrenador.

-No sé realmente lo que dijo Enzo y prefiero no entrar más en ese detalle. Lo que está claro es que lo mejor es decir las cosas a la cara para solucionar los problemas. Un entrenador que es nuevo no conoce el club y no conoce un carajo, alguien deberá dar el paso y hablar con él, deben ir de frente y decirle: 'Señor, pasa esto y esto'. No creo que un entrenador te vaya a borrar porque seas sincero con él.

-Meriton está buscando componer una secretaría técnica más amplia y que conozca la Liga y el Valencia. ¿Deberían haberlo hecho eso antes?

-¿Para qué? ¡Si luego no te van a dejar trabajar! Vas a llamar a tu amigo para traer los jugadores... es tirar el dinero al vacío. Que eso es lindo porque si no haces nada y te pagan, perfecto; aunque sin hacer nada y cobrar, uno no se puede sentir a gusto.

-¿Cree que por fin ha aprendido Meriton la lección?

-El tirón de orejas ha sido grande vamos a ver si les dolió o no les importa nada todavía.

-¿Quien es el secretario técnico ideal, qué perfil hace falta?

-Mejor perfil que tenía Rufete y Ayala no lo había en ese momento porque trabajaban muy bien. Ahora, ya veremos a quién quieren poner, no quién sirve.

-¿Usted tiene un candidato ideal?

-No, como nadie me ha preguntado nada, pues para qué lo voy a decir. Nunca me han preguntado qué me parece.

-Pues usted puede ser una persona tan válida como otra cualquiera para que se le pueda preguntar.

-No sé si soy o no la persona ideal, pero que voy a decir las cosas con la mano en el corazón, seguro. Yo te voy a hablar con el corazón pero de ahí a que no me pregunten nada... pues molesta un poco.

-¿Qué le parece la irrupción de Carlos Soler?

-Sacar chicos de la cantera siempre es importantísimo, pero me sorprendió el pibe. No conocía a este chaval y si le soy sincero nunca lo había escuchado. Hizo el gol y luego llegó el regalito del arquero, Asenjo, y eso hizo que el Valencia jugara bastante tranquilo.

-¿Hace falta gente de la casa que recupere de alguna forma la identidad de este club, de chavales que sientan el escudo?

-El escudo se siente y da igual que vengas o no de la cantera. Mucha gente no salimos de la cantera del Valencia y siempre lo defendimos a muerte y lo seguimos defendiendo pese a la distancia. Si son chicos de la cantera que saben, que han mamado la identidad del valencianismo mucho mejor. Ahora eso sí, hay que esperar que los 'leones', y me refiero a los que están rodeando la cancha (los aficionados), los respeten. Hay que respetarlos y que los traten como se merecen, no como los grandes ídolos que vienen de fuera con mucha aura y no hacen nada. Que tengan tranquilidad.

-Usted está informado de todas las protestas que hubo de la afición hacia la propiedad. ¿Vuelve ahora todo a encauzarse con resultados positivos?

-La afición no ha dejado de apoyar nunca. El problema son los resultados, que cuando no se dan la gente está caliente. Y cuando está caliente, ya se cansan de meterse con los jugadores y lo hacen con los que rigen el club. Y como el dueño (Lim) de todo no está nunca, lo paga la pobre presidenta (Layhoon). Es como el zorro que se quiere morder la cola y nunca muerde.

-¿Sigue desempeñando el cargo de embajador del Valencia?

-Ehhh... la verdad es que no lo sé... Yo siempre voy a ser embajador del Valencia, me llamen o no me llamen. Soy un exjugador del Valencia, pero por más que sea embajador o no lo sea, los deditos para escribir un par de tuits no me los van a cortar. Eso es lo que menos me importa.

-Pero usted mantenía un acuerdo con el club.

-Sí tenía un acuerdo, pero no sé nada de ellos. No lo sé.

-Estaría dispuesto a venir a ser útil al Valencia.

-Uno siempre está dispuesto a ir a ayudar al Valencia. Hagamos fuerza a favor, no levantemos la voz para que la tribuna ruja, sino para que se nos comprenda. A pesar de los años que han pasado y aunque no esté en Valencia, sigo perteneciendo al Valencia.

-Da la sensación y corríjame, que por lo que dice, el contrato con el Valencia como embajador ya ha se puede considerar como amortizado.

-Bueno, yo cuando hablé con la gente del Valencia fue todo normal. No estaba esta gente. Todo era fenomenal, estaba el anterior presidente (Amadeo Salvo). Con los de ahora no me llamaron ni nada. Tampoco es un problema, ya le digo. El día que tenga que ir a Valencia me voy. Tengo mi familia y mis hijos allí. Y si tengo que ir al estadio, pues voy a la Curva Nord, no tengo ningún problema. Eso sí, si no pertenezco al Valencia, desde luego no me voy a sentar para poner la carita ahí.

-Pues por lo que ha representado quizás merecía un trato diferente.

-Sí, pero el respeto digamos que con esta gente, no sé... lo del inglés y español es bastante complicado. Aún así, hay respeto mutuo pero si no estoy en el club, soy un exintegrante más del Valencia y me iré a la cancha con mi entrada y donde yo quiera. Y si no, salto la verja.

-Usted siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, y eso a veces no suele encajar muy bien.

-No es que no tenga pelos en la lengua. Quizás al no estar ahí y ver lo que está pasando, te da más bronca todavía. Nunca me he cortado a decir las verdades, mi verdad.

-¿Le da pena lo que le está pasando al club?

-Sí, me da mucha pena pero no lo puedo solucionar. Si hay gente que se ha hecho cargo del equipo para llevarlo adelante. Nosotros desde fuera podemos levantar la voz para decir si esto nos gusta o no. De momento hay poquitas cosas que nos gusten.