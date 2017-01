El Valencia quiere que Prandelli pase por caja

valencia. La decepción que dejó Cesare Prandelli en el Valencia es tan profunda que el club no quiere que al técnico italiano su huida del banquillo le salga gratis. De hecho, el acuerdo tras su dimisión todavía no está resuelto en la parcela económica porque el club que preside Layhoon Chan trabaja para que Prandelli pague una especie de indemnización por dejar colgada a la entidad y renunciar a su cargo de entrenador. Las conversaciones siguen abiertas para tratar de llegar a un acuerdo. Por eso, Prandelli todavía ha realizado visitas a Valencia días después de abandonar el cargo de preparador del club de Mestalla.

Cuando un entrenador es despedido por un equipo de fútbol, lo normal es que cobre todo su contrato una vez pasa a ocupar la lista del paro -a no ser que exista alguna cláusula o que por iniciativa propia renuncie-. El Valencia asume esa carga porque forma parte de las condiciones del fútbol. Pero en el club entienden que de la misma manera, un técnico que decide dejar su puesto debería indemnizar al club porque genera un perjuicio a la entidad. El contrato de Cesare Prandelli superaba los dos millones de euros netos por temporada, lo que implica que el italiano, en los tres meses que ha estado en Valencia se ha debido embolsar cerca de los 400.000 euros.

El club de Mestalla busca la fórmula para que Prandelli no se vaya gratis de Valencia. Defiende que las formas no fueron las correctas y considera que se ha generado un daño económico al club, que ahora tiene que rescindir y pagar a los ayudantes del técnico italiano por la decisión de dimitir de quien los trajo. La negociación se mantiene y los abogados de ambas partes están a la espera de recibir la señal para entrar en un cuerpo a cuerpo para analizar cuál de las dos partes tiene la razón. No se descarta una demanda por parte del Valencia al italiano para cobrar la indemnización que se le pide.

Desde la llegada de Meriton al Valencia, Peter Lim ha despedido a Pizzi -el propio Amadeo Salvo reconoció que si no se contrataba a Nuno el magnate de Singapur no compraría el club-, al propio entrenador portugués, a Gary Neville y a Pako Ayestarán. El Valencia tuvo que indemnizar a los cuatro técnicos, según las diferentes cláusulas recogidas en sus contratos, al rescindir su vinculación. Prandelli, que aterrizó en Valencia a principios de octubre, es el primero que dimite.

El italiano, la misma tarde que acudió a las oficinas del Valencia para firmar su adiós, aseguró que su cuerpo técnico de hecho no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado. De los cinco ayudantes que se trajo Prandelli a Valencia, hay tres que están en mejor disposición de negociar con el Valencia y que siguen sin compartir la decisión del entrenador. Los otros dos son más cercanos a Prandelli.

De hecho, tanto Gabriele Pin como Renzo Ciulli, Marco Fumagalli, Walter Vio y Nicolo Prandelli -hijo de Cesare- continúan en la página web del club como integrantes del cuerpo técnico que en estos momentos encabeza Voro como entrenador principal. Los cinco italianos continúan cobrando del Valencia mientras no se llegue a un acuerdo de rescisión del contrato. Además, uno de los puntos complicados es saber con quién hay que negociar ya que el italiano está vinculado a Federico Pastorello, Stefano Antonelli y Giovanni Branchini sin saber muy bien quién es el verdadero representante del entrenador de Orzinuovi.

Prandelli, que señaló a Lim y García Pitarch como responsables directos en su decisión de dimitir, aseguró que la gota que colmó el vaso fue que el delantero italiano Zaza no estaba a su disposición en Paterna a la vuelta de las vacaciones navideñas. Tras dirigir el entrenamiento la mañana del viernes 30 de diciembre, Prandelli renunció al cargo. Días después García Pitarch viajó a Milan a fichar al italiano, cuyo contrato lo cerraron de manera definitiva Alesanco y Vicente días después de que también dimitiera el exdirector deportivo.