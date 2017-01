El italiano sigue atizando a Meriton: «Me sentí humillado»

Cesare Prandelli, lejos de cerrar su etapa como entrenador del Valencia, sigue atizando a la propiedad del club en el carrusel de entrevistas que ha mantenido desde que salió de Mestalla la víspera de fin de año. En una entrevista concedida a Premium Sport, el preparador italiano insistió en que se sintió humillado cuando no le garantizaron las condiciones mínimas para trabajar. La crítica constante del exentrenador del Valencia es una de las cosas que más duele a Meriton, que desde el primer día ha defendido que los resultados obtenidos por Prandelli en el banquillo del Valencia fueron muy pobres con seis puntos de los 24 posibles. «Me pidieron hacer de entrenador y director deportivo y luego no me dieron las oportunidades reales», señaló Prandelli en la entrevista, lo que deja entrever que desde la propiedad del Valencia se le pidió que asumiera más responsabilidades en el área deporiva, un departamento que en principio era propiedad de García Pitarch.

El asunto del fichaje del italiano Zaza sigue siendo el argumento principal del exseleccionador de Italia para justificar su dimisión. «Habíamos llegado al acuerdo para incorporar a Zaza pero lo que no puedo admitir es que días después me dijeran si el fichaje debía de ser un centrocampista. Era empezar otra vez de cero», señaló Prandelli. Para el entrendor, ese cambió de opinión fue una humillación y por eso rescindió. «Con mi sueldo de un año y seis meses que quedaba el Valencia quizá pueda ir ahora al mercado de invierno a fichar», apuntó. Prandelli, que dice que ha descartado una oferta en China, insistió en la falta de conocimientos futbolísticos de la propiedad y que la idea de Meriton es más técnica y económica que deportiva. Lamentó su salida porque considera que se pudo hacer un buen proyecto y apuntó que por traer jugadores a alto precio no significa que se vaya a estar siempre en puestos de Liga de Campeones.