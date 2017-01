El capitán destapa las secuelas del 'fuori'

valencia. En la zona mixta del Estadio de la Cerámica todos buscaban a Carlos Soler. Tuvo tantas 'novias' el canterano que Paco Camarasa, ya como delegado del primer equipo, regresó en varias ocasiones a por el futbolista para que se subiera de una vez al autobús del equipo. Veinte minutos más tarde que el resto de sus compañeros, Soler al fin subía al autocar para regresar a Valencia. Antes del chaval había hablado para los medios Diego Alves. Faltaba un tercero. Enzo Pérez. Entre una decena de micrófonos, decidido y dispuesto a dejar bien claro su mensaje, se fue abriendo paso el argentino. Hasta los responsables del club se quedaron de piedra tras escuchar las contundentes frases de Enzo Pérez. Esas en las que destapó, entre otras cosas, el malestar de la plantilla con Prandelli tras el famoso 'fuori'.

Cuando el italiano protagonizó aquella rueda de prensa (9 de diciembre), el Valencia estaba a punto de viajar a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad. Prandelli llevaba días preparando su intervención e incluso lo había hablado con sus superiores. Más tarde aseguró el club que en Singapur, donde Prandelli se reunió con García Pitarch y Peter Lim, había recibido el italiano el visto bueno del dueño al 'fuori'. Es decir, que los futbolistas espabilaran. Un mensaje que Layhoon Chan ya se había encargado de deslizar: «No podemos marcar goles por ellos».

Lejos de conseguir una reacción, el Valencia cuajó una de sus peores actuaciones en Anoeta. Al menos en lo que a intensidad se refiere. El conjunto blanquinegro salió dormido y en 24 minutos había encajado dos goles. La mayoría del valencianismo había abrazado el 'fuori' de Prandelli, pero al italiano no le sirvió de nada. Hasta ese momento, el técnico había dirigido siete partidos de Liga (sólo una victoria), y la derrota ante la Real fue el último servicio liguero de Prandelli. El técnico dimitiría por sorpresa sólo veinte días después.

El capitán había evitado hasta este verano -en la medida de lo posible- las comparecencias públicas. Fue precisamente la apuesta de Pako Ayestarán con el brazalete lo que provocó el cambio de Enzo Pérez en este sentido. El club hizo entender al argentino que la capitanía entrañaba esas obligaciones y Enzo aceptó. Ayer lanzó un mensaje que tenía muy claro tanto a nivel grupal como en la reivindicación personal. «Voro es un tipo que va de cara. No vende humo. No dice una cosa en el vestuario y otra en la rueda de prensa. No habla a las espaldas. A Voro se le nota su valencianismo en la mirada y eso nos lo transmite», sentenció el argentino, quien no zanjó si el dardo era para Prandelli pese a ser evidente: «Sois inteligentes. Lo dejo a vuestro criterio».

La defensa a Voro por parte de Enzo había empezado minutos antes. Nada más pitar el árbitro, el argentino se fue a por el técnico para que saliera al centro del campo y recibiera el cariño de los aficionados desplazados a Vila-real. Eso, pese a que Voro le había llamado al orden en la primera mitad para que dejara de asumir riesgos ante una posible expulsión. En el aspecto individual, Enzo Pérez también tenía alguna guardada. «Si me voy del club ahora, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando que me vaya. Si me quedo, lo daré todo como siempre», aseguró. La idea de Enzo, como apuntó este periódico, es seguir en el Valencia.