«Voro no vende humo. No dice una cosa en el vestuario y otra en prensa»

vila-real. Enzo Pérez se despachó ayer después del reconfortante triunfo contra el Villarreal. El centrocampista argentino, uno de los futbolistas del Valencia con más pretendientes de cara al mercado invernal, mostró su enojo por los últimos acontecimientos. El capitán expresó su idea de continuar en el club, ensalzó el trabajo de Voro y, de paso, lanzó un recado a Prandelli.

El entrenador italiano, quien dimitió el pasado 30 de diciembre, reprochó a ciertos futbolista falta de compromiso. Lo hizo en público y utilizando la palabra «fuori» para invitar a dejar el equipo a aquellos jugadores que no estuviesen completamente implicados. Un duro mensaje que dolió a Enzo Pérez, tal y como demostró ayer.

«Voro es un tipo que va de cara. No vende humo. No dice una cosa en el vestuario y otra en rueda de prensa. No habla a las espaldas. Si tiene algún problema contigo te lo dice a la cara. A Voro se le nota su valencianismo en su mirada y eso nos lo transmite», comentó Enzo Pérez. Al ser preguntado sobre si ese dardo iba dirigido a Cesare Prandelli, respondió: «Vosotros sois inteligentes. Lo dejo a vuestro criterio».

Enzo Pérez ha despertado el interés de algunos clubes en las últimas semanas. «Si me voy del Valencia ahora, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando que me vaya. Si me quedo, lo daré todo como siempre. La prensa lleva un año vendiéndome. Me han tachado de tóxico, de falta de liderazgo...», señaló.

Y deja su destino en el aire. «No suelo hablar fuera del campo, pero en todos los mercados estoy fuera del club. Mi futuro aquí no depende sólo del jugador sólo, sino de alguien más», explicó. El capitán celebró la victoria: «Hemos ganado tres puntos, pero es mucho más que eso viniendo de la situación que veníamos. Hacía mucho tiempo que no ganábamos dos partidos seguidos y dejando la portería a 0, por eso lo he celebrado con rabia».