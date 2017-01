«El Valencia tiene que acabar entre los diez primeros»

Al igual que Quique hace una semana, Fran Escribá felicitó a Voro por la victoria del Valencia. Un club al que quiere y del que afirmó que nunca se le pasó por la cabeza que pudiera jugar en Segunda: «Voro le pone sentido común al Valencia y ha mejorado. Dije esta semana que tiene que acabar entre los diez primeros». Reconoció que no le gustaron nada los primeros 45 minutos de su equipo: «Es de lo peor que hemos hecho... esa primera parte, no en la segunda. No toda la primera fue mala pero algo ocurrió ahí, no fuimos contundentes y fuimos blandos. El 0-2 hizo mucho daño de la forma que se produjo». «El partido me deja un mala sensación. Cometimos errores groseros. Mejoramos en la segunda pero llevábamos un déficit y se puso prácticamente imposible», añadió.