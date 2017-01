«Marcar un gol ha sido una sensación indescriptible»

A Carlos Soler le habrán preguntado mil veces antes del día de ayer cómo celebraría su primer gol con el Valencia en Primera División. Por la reacción, parece que no lo tenía muy claro. Corrió con una sonrisa en la boca pero sin enloquecer tras su primer tanto en la Liga. Quizá son momentos en los que uno no termina de asimilar lo que acaba de suceder. «Marcar un gol con el Valencia ha sido una sensación indescriptible. No tengo palabras», señaló el chico, que es estudiante de primero de Periodismo y que si algún día ejerce la profesión quizá tenga que tirar del diccionario para encontrar los términos que no halló ayer para explicar su gol.

La sencillez es la pauta que marca la carrera de Soler, un chico que ha cubierto todas las etapas posibles en la cantera del Valencia y que esta semana se ha ganado por derecho propio ser miembro de la primera plantilla del Valencia. Tendrá dorsal del primer equipo pero siempre podrá enmarcar la camiseta con el 28 para no olvidar sus orígenes. «Lograr dos victorias seguidas es muy importante para nuestra confianza y el equipo ha trabajado muy bien», señaló.