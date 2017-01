Fin a la condena de 276 días

valencia. Por fin sin la perpetua vergüenza. Ya tocaba ya. Tuvo que ser precisamente en el campo del equipo menos goleado de Primera -llevaba únicamente hasta esta cita una docena de goles- donde el Valencia se quitó de encima esa maldición que una semana tras otra perseguía a este grupo de futbolistas, incapaces desde el 20 de abril de 2016 de dejar su portería a cero. Tres entrenadores y un director deportivo han desfilado desde aquel partido contra el Eibar (4-0) disputado a falta de cuatro jornadas para concluir un insulso campeonato 2016-17.

Ha sido la peor racha de la historia del Valencia, un equipo que fundamentó sus últimos éxitos desde argumentos como el trabajo colectivo y una seguridad atrás a costa de defender a los delanteros rivales con el cuchillo entre los dientes. Han sido 25 partidos oficiales, que se dice pronto (uno más que los 24 de similares características de la 1985-86 y dos más que los que se vivieron en la 2008-09), sin disfrutar de un respiro. En esa lista están incluidos los 21 de Liga disputados y los 4 encuentros de Copa del Rey.

Para los amantes de la estadística, habría incluso que contar hasta los siete amistosos que disputó el conjunto valencianista este verano, contra equipos tan 'potentes' como el Ilves, el Bournemouth o una atípica selección de jugadores de la liga nigeriana. Todo el mundo le hacía un gol al Valencia, y a ello se pusieron a trabajar sin éxito alguno desde el CIV (Centro de Inteligencia Valencianista). Ni la llegada de Mangala y Garay, a última hora del verano y de la mano de Jorge Mendes, se consiguió suturar la hemorragia.

Y eso acaba pasando factura. 276 días de sangría, para ser más exactos, son muchos. Casi lo mismo que las 39 semanas de gestación. Los bebés concebidos a finales de abril del año pasado son los que se han librado de padecer este sonrojo constante al que han maltratado a la afición.

Mané, un entrenador de la 'vieja guardia' y que años atrás llegó incluso a estar en alguna quiniela para aterrizar en el Valencia, siempre decía que su objetivo al menos era no perder el «punto que da la Federación» en cada jornada, por el lógico 0-0 con el que se inician los partidos. Ni eso servía en este caso para los valencianistas, que han estado una vuelta casi entera de campeonato sin poderse tomar un respiro.

Y que conste que pese al buen partido que ofreció el Valencia en todas sus línea anoche en Vila-Real, también hizo falta un ramalazo de suerte. Porque en el minuto 74, Pato estrelló un intencionado lanzamiento en el poste. Quizás en otro momento, en lugar de dar en la portería y salir en diagonal, a nadie le hubiera extrañado que hubiese tocado en la propia espalda de Diego Alves y acabara colándose.

Era éste, en definitiva, una de las propuestas que Voro se había fijado como imprescindibles para empezar a respirar. Si el Valencia quería de verdad salir de la zona de angustia de la tabla, no servía sólo con arañar puntos de aquí y de allá, tenía que ganar y sobre todo convencerse de que tiene cualidades para hacerlo bien. Por eso lo de mantener la portería a cero se había convertido en algo primordial. Mangala, por unas razones u otras, no ha jugado en 6 partidos de los 22 que ha disputado esta temporada el Valencia; mientras que Garay se ha perdido la friolera de 11 encuentros. Demasiados si se tiene en cuenta que estos eran los centrales elegidos para soportar la defensa, y no los mediocres Aderllan Santos y Abdennour.

Han sido tantas las fórmulas buscadas para mantener algún día y aunque fuera de milagro la portería a cero que a Cesare Prandelli rebuscó en el manual de la desesperación y se sirvió del recurso de la defensa de cinco. Lo hizo contra el Sevilla (2-1), en Leganés en Copa del Rey (1-3) y hasta en el propio Mestalla contra el Málaga (2-2). En vista de los marcadores obtenidos, ese 5-3-2 pasó a mejor vida.

Voro, que cuando era era joven y calzaba botas con tacos de aluminio hasta en pedregales se 'pegaba' con quien fuera por defender a su portero, es quien ahora y veinte años después parece devolver algo de espíritu a este desorientado Valencia. Con 33 goles encajados en 18 partidos, la media todavía continúa siendo demasiado alta.