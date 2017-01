Banquillos valencianos

Aunque no estuvo Chema Sanz en el banquillo (el Valencia no presentó ficha de segundo porque Sanz no puede hacerlo ya que estuvo con el Córdoba este año), lo cierto es que no es habitual que dos equipos como Valencia y Villarreal presenten en su cuerpo técnico gente nacida en la Comunitat. En el bando local, Escribá tiene a Josep Alcácer de segundo y a Pascual Donat de delegado. En el Valencia, Voro, Sanz y Camarasa. Empate técnico. Prandelli llegó con cinco ayudantes italianos (aún están en nómina aquí) y con Gary Neville había tal cantidad de ayudantes que se vivía un auténtico desbarajuste. Por cierto, en la grada estuvo Phil Neville con su mujer, y también se pudo ver a Djukic.

Lo mejor de la noche, además del 0-2, fue que el Valencia da un importante paso para alejarse del descenso. El equipo ahora es decimoquinto, por delante de Leganés y Deportivo.