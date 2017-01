Cancelo, principal novedad

valencia. Voro lleva varias semanas utilizando la expresión «paso al frente» para definir el 'sí' que dio a Meriton cuando se propuso su continuidad como entrenador hasta final de temporada. Ayer el técnico se encargó de demostrar que a valentía le ganan pocos. Empezando por el entrenamiento, realizado bajo la tormenta y el granizo y manteniendo a los futbolistas sobre el césped mientras el Mestalla, que se ejercitaba en el campo colindante, corría en busca del vestuario. Poco después Voro siguió con el 'día del paso firme' a la hora de hablar del mercado de invierno y finalizó avanzando un Valencia agresivo y protagonista en el derbi de esta noche contra el Villarreal, clave para saber si la victoria de la pasada jornada ante el Espanyol representa algo más que tres puntos.

Satisfecho con la respuesta de la plantilla, Voro abrió la posibilidad de que no hayan más fichajes. Eso, pese a la intención previa del club de contratar cuatro futbolistas. «Seguimos atentos al mercado, aunque yo estoy contento con la gente que tengo si esta enchufada. Veo como actúan y compiten los que están ahí y me dejan tranquilo. Ya no hay una posición clara a reforzar, algo que si pasaba antes de que viniera Zaza», explicó el técnico. En el turno de las posibles salidas, Voro desveló que el asunto está calmado puesto que no hay ofertas por ningún jugador. «Estamos en una situación difícil y no podemos pensar en cosas que están en el aire. No hay ofertas», sentenció Voro, presto para defender a Parejo, uno de los futbolistas con opciones de salir: «Es un gran futbolista, con características difíciles de encontrar. Mi defensa es por lo que veo en el campo. De Dani valoro sus capacidades, lo veo convencido y con personalidad para que aporte su fútbol y ayudar».

Soler, decisión compartida

Voro no quiso desvelar si repetirá con Parejo, Soler y Enzo Pérez puesto que los últimos días ensayó con Mario Suárez en el once, pero sí hizo un aparte para dar su versión sobre el ascenso, con todas las de la ley, de Carlos Soler al primer equipo. «La decisión de que pase a todos los efectos al primer equipo no es exclusivamente mía. Se me ha pedido opinión y he visto más de cerca lo que hace en los entrenamientos y partidos. Carlos tiene condiciones para ser importante en el equipo en el futuro. Yo he dado mi opinión y en el club lo han entendido igual. Si va a estar y contar, cuanto antes se hagan las cosas mejor», subrayó Voro.

En la convocatoria para un derbi que en principio se jugará sin lluvia, destaca el estreno de Simone Zaza. Apenas unos días después de llegar al Valencia, el italiano estará en el Estadio de la Cerámica aunque tiene muy difícil partir como titular. «Lleva seis meses sin competir», reconoció Voro, que se deja en casa a Fede Cartabia por decisión técnica. El Valencia recupera a Mangala y siguen de baja por lesión Ryan, Siqueira y Rodrigo Moreno. Con todo, y a pesar de que Voro admite le preocupa «todo» del Villarreal -mejor defensa de la Liga-, el técnico avisó de que su equipo va a salir con la intención de ser protagonista: «Vamos a pelear yendo de cara, no siendo timoratos. Quiero un equipo agresivo que busque e intente ganar con convencimiento».

El Villarreal, que llega tras empatar a cero contra el Dépor en Riazor, no tendrá a los lesionados Soldado, Bakambu, Cheryshev ni Musacchio. La idea de Fran Escribá se asienta sobre la personalidad de Bruno Soriano y la presencia en ataque de Sansone, Pato y Sansone.