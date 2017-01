Un secundario que vivió años cruciales en Mestalla

En una época crucial para el Valencia, a caballo entre los años cincuenta y sesenta, un joven extremo izquierda andaluz se incrustó en la plantilla como meritorio. Su nombre aparece en las formaciones de la época, incluidos las de algunos partidos clave, como la que disputó tercera final consecutiva de la Copa de Ferias, la única de las celebradas a un solo encuentro y en campo neutral, la única que no fue a parar a las vitrinas de Mestalla, la final maldita, como le gusta decir a Rafa Lahuerta, la del año 64 en el Camp Nou ante el Zaragoza de los 'cinco magníficos', con un desenlace tan decepcionante como todas las jugadas en la Ciudad Condal, lugar maldito en esa clase de encuentros y, sin embargo, ciudad talismán en la Liga, con episodios memorables y remontadas inolvidables tanto en Sarrià como en Montjuic o en el Camp Nou.

José Santiago Baeza, conocido con el sobrenombre de 'Ficha' llegó procedente del Real Jaén, el equipo de su tierra, que unos años antes había subido a Primera División donde tuvo un paso efímero. La figura del legendario Vicent Seguí, retirado a finales de los cincuenta, era casi imposible de suplir, pero desde la entidad valencianista se intentó incorporar un recambio de garantías aunque sin demasiado éxito. No resultaba sencillo encontrar un jugador de su talla y con proyección que reemplazara a uno de los grandes extremos zurdos de toda la historia del club. Ficha, fue uno de los aspirantes, como luego el catalán Coll. Ambos no superaron la prueba. Hubo otros que tuvieron su oportunidad pero tampoco alcanzaron el éxito como el valenciano Domínguez, de Sagunt, el vasco Nando Yosu o el gallego Suco. Una amplia lista de jugadores que protagonizó de forma aislada algunos episodios brillantes pero sin la continuidad necesaria. El valencianismo suspiraba por un número once de jerarquía que tardaría todavía algunos años en encontrar, vino de Argentina y se llamaba Valdez.

Ficha demostró que el éxito no siempre está al alcance de la mano pese a las excelentes credenciales que presentaba. Después de debutar frente al Espanyol en la campaña 58-59 pasó a foguearse con el filial valencianista en Segunda División. En la siguiente temporada volvió a jugar, por tanto, en la categoría de plata antes de dar el salto definitivo al primer equipo. El Valencia se dispone a vivir una época de notoriedad con su debut en Europa, son también los primeros años de fútbol nocturno en Mestalla desde que se inaugurara la luz artificial en marzo de 1959. Meses después de ese acontecimiento se disputa la primera edición del Trofeo Naranja. Una etapa de transformaciones importantes. Ficha destacaba por su endiablada velocidad y por ser imprevisible, tanto para los rivales como, en ocasiones, para sus propios compañeros. Ese dinamismo del que hacía gala le sirvió para jugar con asiduidad en su primera temporada oficial, la 60-61. Por añadidura, se estrenó como goleador marcando el tanto de la victoria ante el Athletic de Bilbao en Mestalla.

Ficha, que no dejaba indiferente a nadie en el campo, ha fallecido esta semana a los 77 años

Su tarde gloriosa tuvo lugar ante el Zaragoza, ironías del destino, al que marcó dos goles en apenas veinte minutos. Esa tarde el Valencia goleó al conjunto de La Romareda por 4-0 en el encuentro que cerraba la Liga 63-64 y que, dos meses después, le iba a arrebatar la tercera Copa de Ferias. En ese desdichado encuentro estuvo Ficha poco antes de abandonar la disciplina valencianista. Fue su penúltimo partido. En aquellos años se vivió una curiosa coincidencia: durante tres campañas consecutivas el Valencia alcanzó la final continental y, al mismo tiempo, las semifinales de la Copa, pero en ninguna de las tres logró clasificarse para la final. Casualmente, en los tres casos, el partido de ida se disputó siempre en Mestalla. En la edición de la 62-63, ante el Barcelona, fue preciso jugarse un partido de desempate celebrado en el Bernabéu y resuelto por la mínima a favor de los catalanes. La última actuación de Ficha con el Valencia tuvo lugar en el choque de vuelta ante el Atlético de Madrid jugado en el antiguo estadio Metropolitano en la semifinal copera del 64.

Su primer entrenador en el Valencia fue Domingo Balmanya pese a que el día de su debut que tuvo lugar dos años antes se sentaba en el banquillo Jacinto Quincoces. El técnico catalán avaló su incorporación al Málaga de cara a la temporada 64-65 cuando Ficha abandonó la plantilla valencianista. Pese a no ser un goleador, ni un futbolista de primer nivel, no dejó indiferente a casi nadie, algunos de sus compañeros de aquella época elogian su condición humana, y las crónicas y los testimonios de entonces hablan de un extremo que llamaba la atención de los aficionados porque arriesgaba en todos los lances en los que intervenía aunque se llevara más de un bronca por su atrevimiento. Esta semana ha fallecido a la edad de 77 años en su tierra natal.