«Ahora Meriton sabe que necesita gente de la casa»

La de Fernando Giner es una de esas voces que el valencianismo reconoce con suma facilidad. Fue jugador, consejero y ahora presidente de la Asociación de Futbolistas.

-Existe plena confianza en Voro, un buen amigo suyo...

-A veces se confía en gente de la casa como último recurso y me gustaría que saliera bien. Hay gente muy capacitada en Valencia como para ocupar cargos de responsabilidad. Me gusta esta oportunidad para Voro y creo que puede conseguir el objetivo.

-¿Uno de los errores de Meriton es no haber apostado por más figuras valencianistas?

-Está claro que sí, lo que no quiere decir que en su momento, si te pones en su posición, casi todos hubiéramos hecho lo mismo. Una empresa nueva en la que no se conoce a nadie y se pone a gente de confianza. Pero esto es fútbol y sólo valen los resultados. Meriton se ha dado cuenta de que hay gente de la casa en la que se puede confiar. Nunca es tarde para mejorar y han tenido la capacidad para reconocerlo.

-¿Es ese el sentir de los exfutbolistas que usted representa?

-Habíamos perdido la identidad del Valencia y parecía que no pintábamos nada. Se había perdido sintonía entre la afición y el club. Con este poco que se está haciendo creo que se recupera ese sentir. Voro de técnico, Camarasa como delegado, los chavales que llegan al primer equipo...

-¿Ha podido pulsar el ánimo de Layhoon o Kim Koh?

-Su ánimo es el convencimiento de que a pesar de haberse equivocado, lo han reconocido y siguen teniendo la fuerza y la ilusión para seguir el proyecto.

-¿Cree que el proyecto de Meriton seguirá muchos años?

-Ellos no se plantean las cosas a corto o medio plazo. Siguen pensando en que es viable lo que proponen. Nosotros, desde el respeto, debemos intentar hacerles ver que se puede confiar en la gente de la casa que lleva muchos años aquí y está preparada. Y subrayo lo de preparada. No todo el mundo sirve para todo.

-¿Qué le parece que el club se plantee una reestructuración total de la parcela deportiva?

-A la estructura deportiva hay que darle continuidad. No volvamos a caer en el error de que si el balón no entra en el primer equipo hay que cambiarlo todo. El modelo del Sevilla funciona y otros también, pero no conozco ninguno de éxito con menos de cinco años de continuidad.

-¿Qué necesita Lim para recuperar el crédito perdido?

-El crédito en el fútbol pasa por los resultados, esto no es una empresa de vender artículos. Ahí creo que han cometido un error en no saber gestionar el fútbol desde dentro. Me conformo con saber que ellos reconocen sus errores, quieren darle una vuelta y reestructurar de arriba a abajo lo que piensan que ha fallado.

-¿Considera justas las críticas que ha recibido el dueño?

-La mayoría me parecen lógicas, no en los casos radicales. Es lógico que si el equipo no va bien, la gente se manifieste. Otra cosa es faltar el respeto a las personas.

-¿Cree que si Lim decidiera vender, aparecerían compradores valencianos?

-Ya solicité en la Asamblea General que si en algún momento Meriton decidiera vender, los primeros en optar a la compra deberíamos ser los valencianistas. Pero no creo que ocurra, no creo que Lim venda. En el caso de que llegara, creo que en la Comunitat

tenemos capacidad suficiente como para optar a esa compra.