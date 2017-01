Voro: «No hay ofertas por ningún jugador del Valencia CF»

Voro no quiere distracciones. La situación sigue siendo muy complicada y el técnico del Valencia quiere que todos los esfuerzos se concentren en el derbi. "Estoy satisfecho con los futbolistas que tengo y ahora no hay ofertas por ningún jugador. Este tema no nos pueden descentrar", ha manifestado el entrenador sobre el mercado de invierno. Eso sí, Voro ha defendido a uno de los jugadores con posibilidades de salir, Dani Parejo.

"Ha tenido altibajos como el resto del equipo, pero defiendo a Dani por lo que hace en el terreno de juego. Es un jugador difícil de sustituir y le veo convencido", ha sentenciado Voro, con buenas palabras también para Carlos Soler: "El club ya había valorado la posibilidad de hacerle ficha en el primer equipo, me pidieron mi opinión y fue positiva porque sé lo que puede aportar. Reúne las características para ser importante en el futuro del Valencia".

Respecto al choque ante el Villarreal, Voro ha asegurado que quiere un equipo "alegre y agresivo" y que saldrá a ganar desde el minuto uno. "La victoria contra el Espanyol nos ayuda a verlo con más optimismo pero del Villarreal me preocupa todo. Intentaremos utilizar nuestras armas para ganar", ha dicho el técnico después de un entrenamiento bajo la tormenta.

Respecto a la lista, Voro ha dejado fuera a Fede Cartabia por decisión técnica y no puede contar por lesión con Ryan, Siqueira y Abdennour. Abdennour, por su parte, sigue en la Copa África.