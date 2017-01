«El 'Lim vete ya' está bien como llamada de atención»

Expolítico, expatrono de la Fundación y muy valencianista. De momento Héctor Villalba mantiene su fe en Meriton aunque desliza alguna crítica hacia la gestión, desconfiando por ahora de los movimientos que se han producido alrededor del Valencia para intentar una alternativa a Lim.

Usted siempre habló de consenso en las asambleas, ¿mantiene todavía esa línea en su discurso pese a esta temporada?

Después de los últimos acontecimientos es lógico que la afición eleve el listón de la exigencia.

¿Por qué?

Porque las decisiones que ha tomado Meriton y las personas con responsabilidad parece que han dejado bastante que desear, aunque poco a poco últimamente las aguas vuelven a su cauce. En los últimos meses de 2016 todo ha sido preocupante, no sólo por los resultados sino por la sensación de desgobierno y desorganización que se ha transmitido.

¿Le ha defraudado de alguna manera Meriton?

Más que defraudar ha sido la constatación de que era un mundo demasiado desconocido para ellos y se han encasillado en su forma de entender el negocio del fútbol, no sólo a nivel general sino del Valencia, que desde hace muchos años es un poco especial. Les faltó abrirse y aterrizar en lo que era el club. En las intenciones no me han defraudado, ahora creo que Anil Murthy se le va a dar una dimensión positiva.

¿Es lógico que la calle se pronuncie de la manera con la que se ha pronunciado?

Siempre se ha dicho que el Valencia ha sido una trituradora de presidentes, entrenadores y jugadores. Es lógico protestar contra unos resultados que evidentemente son malos y contra una gestión que no se ha sabido explicar bien. Aunque la protesta es comprensible, el objetivo final es algo desproporcionado.

¿Me está diciendo que no es lógico el 'Lim vete ya'?

Ahora es darle una dimensión excesiva. Está bien como una llamada de atención pero hasta el extremo final no. En estos momentos todavía se merecen un margen de confianza.

¿Cree que es fácil sacar al dueño de un club que ha comprado hace dos años?

Para nada, una cosa es lo que diga una parte de la afición y otra pensar que Lim sólo se irá cuando haya alguien dispuesto a comprarle sus acciones, por el precio acordado por las dos partes.

¿Hay compradores?

Es difícil todo, tanto que se pueda comprar como que quiera vender. Meriton, por la sensación que me da, es que el día que quieran irse no lo harían en una situación de fracaso como ahora. Por su imagen exterior, no es su intención deshacerse del Valencia y menos dejándolo como está ahora. No veo compradores con posibilidades y expectativas.

Pero sí que es conocido que al menos hay movimientos de gente que muestra intenciones...

Esos comentarios se producen desde el proceso de venta. Algunos incluso han dado ruedas de prensa pero cuando se tienen que convertir en realidades tangibles, pues no ha aparecido. Incluso el único que ha sido más explícito, como ha sido Miguel Zorío, hay que admitir que es difícilmente realizable. Se hablado de Bautista Soler, de Juanma Romero... pero nada se ha concretado para poder opinar. Se adolece de lo más importante: no hay dinero contante y sonante.

¿Considera que Peter Lim ha aprendido de sus errores?

Se supone que un señor que ha logrado estar al frente de sus empresas, sabe aprender de los errores. En los dos años ha habido fallos fundamentalmente en el aspecto deportivo, pero es lógico pensar que una empresa de su nivel tiene que haber tomado nota. El problema es que todavía no lo hemos podido contrastar.