El Valencia busca un director deportivo con experiencia en la Liga

Al Valencia sólo le ocupa escapar de su crítica situación deportiva. Nada más. El peligro real del descenso encendió todas las alarmas dentro del club y una vez confirmada la permanencia de Voro hasta final de temporada, técnicos y ejecutivos han cerrado filas en torno al entrenador para que despierte a la plantilla y consiga continuar en Primera. Layhoon Chan, José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez escenificaron ese apoyo ayer, siguiendo a pie de campo el entrenamiento del Valencia en Paterna. La confianza de la propiedad en Voro es total, pero son conscientes de muchos de los errores cometidos hasta exigir el paso al frente del delegado para detener la hemorragia. Meriton, aún con el convencimiento de que Voro logrará el objetivo y con muchas operaciones que tratar en el mercado de invierno, ha empezado a planificar la próxima temporada y por tanto, el futuro deportivo del club.

En estos momentos, el Valencia busca un director deportivo para la 2017-2018. Todavía es pronto para hablar de una reducida lista de candidatos -eso vendrá después-, lo que sí tiene claro Meriton es que el nuevo responsable de esa faceta debe acumular experiencia en la Liga. Es la premisa fundamental sobre la que se asienta el casting de los responsables valencianistas. El club quiere escapar de experimentos y apostar por un hombre -valenciano o no- de carácter y personalidad, que no se arrugue en los momentos difíciles y sea capaz de liderar la reconstrucción de la secretaría técnica. Peter Lim ha dado instrucciones para que el club se tome su tiempo con la elección porque el dueño no se quiere precipitar para dar menos cabida al error. Además, los plazos que se han marcado tampoco les exige mucha premura. El Valencia quiere que el director deportivo esté a pleno rendimiento para la primavera, así que aún queda margen para escudriñar candidatos. Hasta entonces, obviamente, Alesanco continúa como director deportivo interino y Vicente será su mano derecha.

Reforzar toda la parcela

El Valencia indaga sobre el mejor candidato para ser el máximo responsable del área deportiva, pero el desastre del último año le ha hecho ver más allá. Continuamente se compara la secretaría técnica del conjunto blanquinegro con otras de Primera División y concretamente, con la del Sevilla. La estabilidad del proyecto de los hispalenses tiene que ver de forma directa con el trabajo de Monchi, probablemente el director deportivo más cotizado del fútbol europeo. La capacidad de reinvención del Sevilla ha cautivado a los responsables del Valencia.

El refuerzo en la secretaría técnica estará basado en el modelo del Sevilla. Ya explicó que Monchi que es responsable de un área de trabajo de 16 personas, y aunque el Valencia entiende que quizás no sean necesarios tantos efectivos, sí van a intentar seguir el ejemplo del minucioso grupo que dirige Monchi. Lo que se persigue desde el club de Mestalla es crear una estructura deportiva con la fortaleza suficiente como para solventar los diversos problemas puntuales (salidas o fichajes fallidos) que se puedan ir produciendo a lo largo de una temporada.

De momento, el Valencia no quiere hablar de nombres puesto que la búsqueda está en una fase inicial. Sin embargo, Lim sí tiene claro que la estructura deportiva debe contar con hombres que conozcan la Liga y mejor aún, la casa. En ese punto, se buscan perfiles como Santiago Cañizares y David Albelda. Ambos son leyendas del Valencia y además, responden a ese prototipo de gente de fútbol con carácter y personalidad para superar las situaciones conflictivas que se puedan crear. Como Albelda y Cañizares, se manejan los nombres de Javier Subirats (exjugador y director deportivo en los años dorados del Valencia) o Fernando Gómez, Juan Sánchez o Amedeo Carboni, que como Subirats también han desempeñado las funciones de futbolistas y técnicos en el club blanquinegro. La idea del Valencia de fichar un director deportivo con experiencia en la Liga descarta, por ejemplo, a Claudio López, uno de los nombres que habían sonado para ocupar el hueco de García Pitarch.

El segundo intento

Hay que remontarse a la salida de Rufete y Salvo (verano de 2015) para entender la actual búsqueda. Nuno asumió todos los poderes deportivos y el fracaso fue cuestión de meses. Meriton se quedó sin responsables en esa parcela y en enero de 2016, García Pitarch volvía al Valencia. Un año duró en el cargo el ya exdirector deportivo. Bajo su supervisión, se apostó por darle continuidad a Ayestarán tras salvar al equipo del fiasco Neville y luego el Valencia fichó a Prandelli, otro técnico que apenas duró tres meses. Ahora se centra el club en reconstruir la secretaría técnica para evitar la repetición de errores.