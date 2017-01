La prensa internacional se hace eco de la crítica situación del Valencia

valencia. El lunes, justo después de la necesaria victoria contra el Espanyol, 'The Guardian' publicaba un reportaje sobre la caótica situación del Valencia. En el mismo, ilustrado con las imágenes de aficionados manifestándose el domingo en contra de Meriton, se destacaba el fulgurante declive del club desde que se atara la Champions en la 2014-2015 hasta la actual situación. El medio británico recordaba el carrusel de entrenadores que han ido desfilando con Peter Lim como dueño hasta pelear por evitar el descenso.

La presencia de un magnate multimillonario y los problemas deportivos del Valencia han incrementado esa atención de la prensa internacional. Ayer, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, 'The New York Times', utilizaba el término «desastre» para describir, en un largo artículo, el presente que vive el club de Mestalla.

«Según los observadores, no hay oficio en el mundo más duro que ser entrenador del Valencia, donde los directores son impacientes y los aficionados, implacables», recoge el medio norteamericano, que recuerda el presupuesto del Valencia (cuarto de la Liga) para valorar la crítica situación en la tabla: «El descenso es una posibilidad real». En el texto se remontan al verano, cuando varios futbolistas «se acercaron» a Pako Ayestarán para pedir una salida, entre ellos Mustafi, André Gomes y Alcácer. «Ha habido un colapso entre el club, los jugadores y los aficionados. El problema está en la estructura», explica García Pitarch, que dimitió poco después de Cesare Prandelli y defiende que los futbolistas son «más víctimas que culpables. No se sienten protegidos y están separados del club».

El análisis de 'The New York Times' hace especial mención a la estrecha relación entre Lim y Jorge Mendes. «El Valencia parece ser lo que el Deportivo fue hace unos años: un carrusel para los jugadores de Mendes. Nadie se jacta de su cartera de clientes, pero el riesgo también es evidente», subraya la información, que no se olvida de que Lim hace «mucho tiempo» que no aparece por Mestalla.