Valencia CF | Un informe municipal exime al Ayuntamiento de Riba Roja de pagar 25 millones al Valencia por Porxinos

Un informe jurídico elaborado a instancias del actual equipo de gobierno de Riba-roja, ratifica que el consistorio no debe de pagar 25 millones de euros compensatorios a la empresa Litoral del Este, por la anulación del Programa de Actuación Integrada -PAI- de Porxinos por parte del Tribunal Supremo.

El dictamen legal indica que el actual gobierno del municipio, formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida, ha cumplido "escrupulosamente" con el convenio acordado en junio de 2005 con el agente urbanizador generado por el Valencia CF. Posteriormente, el ayuntamiento tasladó el acuerdo a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva, pero una sentencia del Tribuna Superior de Justicia en abril del año 2013 y otra posterior del Supremo el pasado verano, declaran nulos el proyecto urbanístico.

La compañía Litoral del Este reclama en total 44 millones de euros. 25 por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Riba-roja y 19 a la consellería de Obras Públicas, Vivienda y Territorio.

El estudio legal mencionado, confirma que el nuevo proyecto de Porxinos presentado en marzo de 2016 por Litoral del Este, ha seguido el mismo itinerario, tramitado en abril ante la Consellería de Obras Públicas y Territorio. La aprobación definitiva es competencia de la Generalitat como última instancia administrativa y garantizador de que se cumpla la legislación actual.

En el aspecto técnico del estudio, se destaca que en el momento de presentar el PAI "el suelo estaba calificado como no urbanizable de protección agrícola". A niveles jurídicos , en el texto se insiste en que la anulación del convenio "no ha sido anulado por los tribunales sino el plan parcial y la homologación", hecho que confirmaría que "si el PAI no puede desarrollarse es por la anulación del planeamineto".

Por último, el estudio técnico legal considera «injustificados» los 3'4 millones de euros que pide el urbanizador por gastos generales, insta al demandante a solicitar a los propietarios de terrenos de Porxinos a exigirles los 956.000 euros como indemnización y recuerda que el Valencia no actuó de buena fe al intentar llevarse «a escondidas» la ciudad deportiva a Nàquera.

El ejecutivo local de del municipio considera que el estudio realizado ha reforzado su actuación.