El Valencia contra un muro

valencia. Se palpa en los entrenamientos, se ve en el rostro de futbolistas y técnicos. El triunfo contra el Espanyol y la buena imagen ofrecida, especialmente en el primer tiempo, han liberado de mucha tensión a la plantilla blanquinegra. Con ese viento a favor preparan Voro, Chema Sanz y los jugadores la visita del sábado al Estadio de la Cerámica. Ayer, en una sesión con muchos canteranos (Zotko, Sito, Mir, Sivera o Caballo entre otros), el grupo empezó el trabajo bromeando y sin la tensión desmedida de las últimas semanas.

Los tres puntos cosechados en la última jornada han permitido un clima más relajado, aunque Voro es consciente de que por delante tiene dos de los partidos más complicados de la temporada ante Villarreal y Real Madrid. Para esta primera parada en el derbi busca el entrenador las claves para meter mano a la mejor defensa de la Liga. Fran Escribá ha dotado a los amarillos de una fiabilidad a prueba de bombas y una convicción de base: las victorias se cimentan sobre la fortaleza defendiendo.

Ni siquiera el Real Madrid (líder) puede presumir de los números en Liga de este Villarreal. El equipo de Escribá ha recibido 12 goles en 18 partidos, lo que arroja una media de 0,6 tantos encajados por encuentro. Nadie calca o mejora esos registros y los que más se acercan son Atlético (14), Real Madrid (16), Barcelona (17) y el Alavés de Pellegrino, que ha recibido 18. Casi al otro extremo aparece el Valencia (33 en contra), incapaz de mantener la portería a cero desde abril y cuyos horrores defensivos le conceden el dudoso honor de haber encajado 21 goles más que el Villarreal en Liga. En la faceta goleadora, eso sí, el conjunto amarillo está acusando la baja de Soldado, los problemas de Bakambu (2 goles) o la falta de madurez de Santos Borré, que aún no se ha estrenado. Así, el Villarreal mantiene la sexta plaza con los mismos goles a favor (26) que el Valencia, decimoséptimo.

Líder contra colista

Gracias a esa consistencia defensiva, el Villarreal encabeza la clasificación según la efectividad permitida a los rivales. Al conjunto de Escribá necesitan hacerle 17,83 tiros para marcarle un gol. Al Valencia le hacen un tanto cada seis lanzamientos. Estas estadísticas, recogidas por la web 'Fútbol avanzado', dejan otro dato esclarecedor sobre los problemas de los blanquinegros: por cada 3,91 ocasiones, el Valencia recibe un gol. Al Villarreal, por su parte, le tienen que generar 14 ocasiones para marcarle.

Para el derbi, Voro apuesta por repetir el once del domingo con el único cambio de Santos (ayer no se entrenó por lesión) para dar entrada a Mangala, que vuelve tras el partido de sanción. En el centro del campo son fijos Parejo y Enzo y a priori Soler aunque ayer el Valencia ensayó con Mario Suárez por el canterano. En ataque hay más dudas porque Nani no pudo finalizar la sesión. El portugués no saltó al césped el martes y ayer sólo aguantó unos minutos pero el club asegura que los médicos están dosificando a Nani. En cualquier caso, las dudas sobre el luso aumentan las opciones de ver el estreno de Zaza. Es pronto para el italiano, pero es muy probable que tenga minutos el sábado. La duda radica en si partirá de inicio o espera turno en el banquillo.