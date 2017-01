Louis Van Gaal desveló que hace un mes recibió una oferta del Valencia. «Me llamaron hace un mes para ser su entrenador. En este momento he dicho que no. El próximo año puede ser diferente, dependiendo de cómo me sienta. Podría ser un proyecto bonito», dijo el holandés en la SER. Van Gaal intervino para asegurar que su retirada no es segura pese a que así lo había dicho en Holanda. De momento, se dejó querer por el Valencia de cara a la próxima temporada.