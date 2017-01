Voro ficha a Paco Camarasa para que sea su delegado

valencia. Voro ha fichado a Camarasa para el primer equipo. En realidad, lo ha ascendido del filial. Este sábado en Vila-Real, Paco Camarasa (Rafelbunyol, 27-9-1967) debutará como delegado del Valencia, función que conoce a la perfección puesto que han sido bastantes años los que ha hecho esta misma función en el Mestalla. Camarasa reemplaza de esta manera a Jesús Paniagua, empleado del club, que es quien había ocupado este puesto cada vez que a Voro le ha tocado coger las riendas del primer equipo. Lo curioso es que una de las intenciones de Prandelli cuando llegó era relevar a Voro de esa función de delegado.

No es la primera vez que Voro y Camarasa desempeñan este rol puesto que ambos coincidieron en el Mestalla. Camarasa admitía ayer en declaraciones al club esa estrecha relación que tiene con el ahora entrenador (compartieron vestuario cinco años) y cuál va a ser su principal cometido. «Vengo a sumar y ayudar en lo que haga falta, a molestar en lo menos posible y a hacer mi faena».

Camarasa formó parte de aquella gran generación de futbolistas valencianos que pasaron por la cantera y a los que siempre les quedó el sabor agridulce de no haber ganado ningún título para la entidad. De hecho, Camarasa fue el único de los Voro, Fernando, Giner... que tuvo la oportunidad no sólo de ganar un título (también cuenta con la Supercopa de Europa) sino de levantar el trofeo. Fue en 1999 con aquella Copa del Rey con Claudio Ranieri como entrenador y con Claudio López como principal referente. El técnico italiano le había defenestrado pero Gaizka Mendieta, capitán, tuvo el detalle de contar con Camarasa a la hora de alzar el trofeo tras acabar la final. Luego llegaría Héctor Cúper y la participación de Camarasa, castigado por las lesiones, no mejoró hasta el punto de que llegó a jugar con el Mestalla. Sus doce temporadas en la élite, siempre con la camiseta del Valencia, garantizan el deseo del club de inculcar unos valores al vestuario.