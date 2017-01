«No es el momento más adecuado para vender»

José Benet tiene 85 años y lleva 70 como socio del Valencia. Fue asesor de Arturo Tuzón, ha ido a cientos de desplazamientos («a la final de París acudí con muletas, recién operado del menisco») y no suele perderse los partidos en Mestalla. Se ausentó el domingo por enfermedad: «Me hospitalizaron la semana pasada. Estoy mejor, pero aún he de rematarlo».

-¿Como el Valencia, no?

-Sí, el equipo tiene que confirmar esa buena forma que demostró ante el Espanyol

-¿Cree que lo del domingo fue un punto de inflexión, al menos deportivamente?

-En esta vida el futuro es imprevisible, pero yo estoy seguro de que no vamos a pasar ningún peligro. Hemos dado un buen paso y ha habido suerte de que tenemos a Voro, que al menos es un hombre sensato, no como otros entrenadores que quieren demostrar lo mucho que saben y descolocan a los jugadores.

-¿Cómo ve el Valencia de Lim?

-Yo creo que Peter Lim ha confiado demasiado en sus amigos, algunos de ellos socios. No es un hombre de fútbol, prácticamente lo ha visto a distancia. Layhoon es una gran persona e inteligente, pero no tiene las manos libres. Lim no permite que nadie se interponga en sus criterios. Ha cogido amigos que no estaban adecuadamente formados para dirigir un equipo de nuestra categoría y ahí ha fallado.

-¿Debería haberse asesorado más de la sociedad valenciana, o de profesionales aunque no fueran de aquí?

-Lo mismo da que sean valencianos que no. Ahora hay gente protestando que quiere comprar el Valencia, estuve en la última asamblea y ahí todo eran improperios. Pero dime alguien de la sociedad valenciana que antes de que llegara Peter Lim sacara 200 millones y los pusiera. La gente habla mucho pero a la hora de la verdad no hay nadie.

-¿Piensa que Lim quiere vender el Valencia?

-Yo espero que no y tampoco creo que sea el momento más adecuado, ni que haya gente que pueda o quiera comprarlo.

-¿Por qué?

-Porque cuando Lim compró, el Valencia no era el de ahora. Si no me equivoco, el equipo irá remontando en cuando los jugadores se mentalicen. También hemos tenido mucha mala suerte.

¿Es esta la peor crisis institucional que ha conocido?

-Puede que sí, pero Arturo Tuzón cogió el equipo casi en Segunda. Cuando descendió, todo el mundo se hizo socio, pero ahora todo es muy diferente. Las exigencias son cada vez mayores.

-¿Peligraría la supervivencia del club si se descendiera?

-¡Pues es posible que sí! No ya la supervivencia, igual le pasaría al Valencia lo que al Castellón. Allí hay mucho dinero, pero la gente no lo mete en el fútbol.

-¿Qué opina del nuevo estadio?

-Yo no quiero hablar mal de Soler porque está mal y soy amigo de su padre. Creo que Bautista sabía de fútbol, pero el hijo se empeñó en sobresalir más de la cuenta, no tuvo sosiego mental.

-¿Percibe que Lim tenga una intención real de acabarlo?

-Creo que ahora no. Estoy convencido de que tienen que pasar al menos dos o tres años para que se inicien las obras, y depende de cómo esté el equipo. Pienso que lo uno lleva a lo otro. En la asamblea hubo gente que reivindicaba el estadio pero, ¿cómo vamos a hacerlo si el equipo no está consolidado? ¡Mira el domingo la cantidad de huecos que había!