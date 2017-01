Louis Van Gaal desvela que tuvo una oferta del Valencia CF hace un mes

El entrenador holandés Louis van Gaal, que había dejado entrever su retirada del fútbol a los 65 años, explicó este miércoles que su decisión no es "definitiva" y que su futuro dependerá de las "ofertas" que reciba al final de su año sabático. Es más, el extécnico del Barcelona desveló que un equipo español pensó en él: "El Valencia me llamó hace un mes para ser su entrenador. En este momento he dicho que no. El próximo año puede ser diferente, dependiendo de cómo me sienta. Podría ser un proyecto bonito".

"No me retiro", señaló categórico el emblemático técnico en la radio española Cadena Ser en la noche del martes al miércoles.

"He tomado un año sabático y después podré decidir si es sí o no. Hay grandes posibilidades de que me retire, pero no es definitivo", explicó.

"No creo que vuelva al oficio de entrenador", había declarado al diario De Telegraaf el martes el antiguo entrenador de Ajax, Barcelona, Bayern de Múnich y Mánchester United, entre otros, además de exseleccionador de Holanda.

Horas más tarde ofreció otra lectura: "Solamente dije que podría retirarme, pero no sé, no es el momento de decirlo. Es por esta razón que tomé un año sabático, decidiré después. Dependerá de las ofertas".

El United fue el último equipo del 'Tulipán de hierro', como se le conoce por su seriedad y su profesionalidad, aunque desde que fue despedido de Old Trafford la temporada pasada ha recibido ofertas muy lucrativas, entre ellas una de 50 millones de euros por tres años, procedente de un club chino, según el periódico.

"Han pasado tantas cosas en mi familia que es hora de afrontarlas", justificó Van Gaal que recientemente sufrió la muerte repentina de uno de sus yernos, indicó De Telegraaf.