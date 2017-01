Zaza «Deseo que la gente del Valencia me quiera»

valencia. Nunca el Valencia había presentado un fichaje de 20 millones de euros de una forma tan extraña y austera como la que experimentó ayer por la mañana en primera persona Simone Zaza (Policoro, 25-6-1991). La nueva estrella del Valencia, el definitivo 'nou', el tercer gran goleador que viste Peter Lim de blanquinegro en dos años y medio después de las fallidas apuestas de Rodrigo y Negredo, habló por primera vez ante la prensa completamente solo. Ni la presidenta (ausente); ni ninguno de los dos consejeros presentes (Juan Sol y Anil Murthy), ni el áspero director deportivo (José Ramón Alesanco, también sentado en la sala junto al padre del jugador); tuvieron públicamente ninguna palabra de acogida, ni de presentación hacia uno de los futbolistas que, involuntariamente, ha sido el causante del carrusel de dimisiones vividas recientemente y que viene, teóricamente, para resolver la crisis goleadora. El acto no tuvo lugar en Mestalla con aficionados aplaudiendo en tribuna sino en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y con la única presencia extraordinaria de un seleccionado grupo de peñistas.

Al menos, Prandelli parecía tener razón cuando quería a Zaza porque además de creer que aportaría goles (hizo 8 la temporada pasada y en la Premier ni uno) estaba convencido de que iba a aportar el carácter que le hace falta a este marchito vestuario. A Zaza no sólo no le importó comparecer solo sino que habló un castellano mucho más inteligible que el que intentaba Prandelli. Con apenas ayuda del traductor, Simone desparramó algún que otro ramalazo de voluntad y sinceridad que, dicho sea de paso y tal y como están las cosas, puede venir bastante bien al colectivo.

Este delantero, de empuje y fuerza, ambidiestro, no sólo llega dolido por haber pinchado en la Premier (asumió su responsabilidad) sino con la esperanza de estirar su vinculación con el Valencia más allá de la actual cesión hasta junio por parte del Juventus. «Tengo ganas de jugar aquí, no solamente seis meses. He dado muchas vueltas. Pienso que lo puedo hacer bien, me gusta la ciudad y la gente. Mi deseo es jugar aquí. Es el equipo que más me quería de todos. Quiero jugar, quiero hacerlo bien, quiero que la gente del club me quiera. Es importante para mí sentirme valorado».

No será difícil que el Valencia acabe haciéndose de manera definitiva con el internacional. De momento, el desembolso, porque así lo confirmó el propio club italiano, recoge el pago por parte del Valencia de 2 millones de euros. Luego, si Zaza juega un determinado número de partidos (podrían ser 10 de los 21 que restan), el Valencia tendrá que ejercitar la opción de compra obligatoria que es de 16 millones, que se debe hacer efectiva en dos ejercicios. Además, por diferentes cláusulas, hay estipulado un pago adicional de 2 millones de euros. En total, la operación puede subir a esos 18 millones, diez menos de lo que costaron los Negredo y Rodrigo cada uno.

Llevará el 12 a la espalda (el de Robert antes de irse cedido al Leganés) porque no quedaba otro libre en la plantilla, pero a dos semanas todavía para que se cierre el mercado, es posible que pudiera variar. No está todavía el futbolista al cien por cien. Lleva, como él mismo reconoce, un mes de parón de partidos y con la cabeza más pendiente de resolver su futuro que de otras cosas. «No sé si podré jugar -el sábado en El Madrigal- porque hace un mes que no juego. Físicamente estoy bien. Tengo que trabajar y mejorar».

Desde luego, tiene claras las cosas. Eligió el Valencia no sólo por el interés que ya demostró García Pitarch -no le citó en ningún momento- sino por las condiciones que envuelven al equipo. Es de los que valoran mucho el entorno, la ciudad, la gente. Está encantado con Valencia. «He hablado con Moretti. Sé que aquí ha jugado Di Vaio, Corradi, Carboni... me ha dicho que se vive bien y que la afición es muy exigente pero eso es normal, ahora está pasando por un momento difícil. Soy muy amigo de Álvaro -Morata-, está feliz. Piensa que lo puedo hacer bien aquí, él me conoce y me ha dicho que para mí es mejor vivir aquí que en otro sitio. Sabe como soy yo».

Fue esta circunstancia una de las cosas que le hicieron fracasar en los seis meses que ha estado en el West Ham, que renunció finalmente a ejercitar la opción de compra que tenía. «Para mí fue un momento muy difícil. Cuando me fui del Juventus era optimista, quería tener una experiencia en Inglaterra porque pensaba que era el fútbol que me gustaba por mis cualidades y características, pero empezó todo mal desde el principio. La culpa mayor fue mía porque no estaba bien con la cabeza, todo lo veía muy negativo. No encontraba nada positivo. Era un ambiente, una cultura muy diferente a la mía. Ahora que estoy aquí, me sabe mal no haber podido demostrar nada en Inglaterra lo que podía haber hecho».

Habló de Prandelli y de la impresión que le causó Mestalla este domingo. «Me dijo la verdad, que era una situación difícil pero que el equipo era fuerte. La afición es exigente, pero es normal. Si las cosas van mal... Mestalla es increíble, pensaba que era muy caliente pero no es así. Sé que para un jugador es difícil jugar en casa pero desde el principio la afición ayudó al equipo. He visto que después del 2-1, la afición ayudó. Eso es muy importante. Confío en el equipo y confío en mí. Hay muchos jugadores fuertes».

Antepone el interés del colectivo a su aspiración personal. Prefiere además no mojarse en el número de goles que le gustaría alcanzar. «Lo más importante para mí es empezar bien, tranquilo, concentrado y después las cosas vienen solas. Lo más importante es subir la clasificación del equipo».