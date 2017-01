La mejora del fair play no impide escuchar propuestas por Parejo

Entre el expediente de Hacienda y la multa de la Unión Europea, el Valencia lleva tiempo argumentando en que el margen de maniobra que le permite el fair play financiero se ha reducido de manera considerable para este mercado de fichajes, hasta situarlo en torno a 4 millones de euros. Ahora, tras la salida de Cesare Prandelli (que percibía una ficha más allá de los dos millones de euros), la dirección deportiva dispone de un mayor límite para gastar.

Ahora bien, la política que mantiene el club es la de no precipitarse. Aunque pasan los días y las jornadas (y los puntos), el Valencia ha optado por instalarse en una zona de observación a la espera de acontecimientos. Dijo en su momento García Pitarch que tenía gestiones avanzadas para realizar los cuatro fichajes que había solicitado Prandelli. El Valencia sólo ha hecho efectiva la incorporación de Zaza (iniciada en gran medida por García Pitarch y finiquitada en el tiempo por Alesanco), al margen de dejar atada la llegada de Maksimovic para verano.

Quedan dos semanas para que se cierre el mercado y el Valencia se mueve en diversos escenarios. De momento, nadie en el club ha hablado sobre cuáles son las verdaderas intenciones. Que van a producirse salidas es algo que parece más o menos cantado, pero hasta la fecha no se ha hecho efectiva ninguna. El frustrado (por ahora) intento de Fede Cartabia y poco más.

El Mirandés, equipo que pelea ahora por no bajar a Segunda B, es uno de los clubes al igual que el Huesca que han mostrado cierto interés en Vinícius, que pese a haber jugado tras regresar de la cesión no cuenta para Voro.

Pero la estrategia del Valencia es de mayor calado que la de colocar a Vinicius, por citar un ejemplo. Hay futbolistas de mucho más peso de los que se va a hablar en los días que quedan hasta que se cierre el mercado. Y en este punto vuelven a surgir nombres como el de Parejo y el de Enzo, por ejemplo. Los dos ocupan un papel importante en este Valencia pero el club prefiere ser prudente sobre lo que podría ocurrir.

A Monchi se le preguntaba este domingo por Parejo. Aunque días atrás dijo el director deportivo que la postura del Sevilla sobre el centrocampista del Valencia era de retirarse y no 'marear', después de ganarle al Real Madrid optó por el silencio. El Valencia, aunque no lo ha manifestado en ningún momento, cree que el Sevilla aún está interesado en Parejo pero que no va a poner una buena suma de dinero para el fichaje. Más o menos como ya ocurrió este pasado verano, aunque Parejo forzó para irse.