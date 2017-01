«Lo mejor para el Valencia sería una refundación»

A Marita Boluda Villalonga le duele el Valencia. Muchísimo. Es pesimista en la actual etapa. Cree que si algo se mueve para recuperar el club, habrá muchos que se sumen a esa causa.

-¿Cómo ve al Valencia de Peter Lim?

-Lo veo sin personalidad y me genera una tristeza y desesperanza tremenda.

-¿Cuál es la solución a ese pesar?

-La solución es que la afición vuelva a sentir el Valencia como suyo, como pasaba antes.

-En la coyuntura actual es complicado.

-Sí, dificilísimo. En este momento el Valencia vale menos que cuando lo compró Peter Lim, entonces la propiedad es la primera que debe de ser consciente de esa pérdida de valor. Y en ese caso, si se iniciara alguna negociación, esta debería de ser la primera premisa aunque dudo mucho que se pudiera cumplir.

-Es normal que el propietario en el caso de una venta quiera recuperar su dinero.

-Sí, pero el que vale ahora. ¿Vale lo mismo el Valencia ahora?

-Quizá no.

-Pues entonces.

-¿Y cree que los valencianos pueden comprarlo?

-Esa oportunidad se perdió. Cuando se pudo hacer no se hizo.

-Pues habría que vender el club a otro inversor extranjero.

-Estaríamos en las mismas.

-Entonces, ¿cuál es la solución?

-Si bajamos, desaparece porque la estructura financiera del Valencia no aguantaría. Por eso, con la deriva que ha tomado el club, lo mejor sería una refundación si llega el momento y creo que ahí estaríamos todos codo con codo. Ahora sólo nos queda poner todo de nuestra parte para animar y si de verdad se pudiera articular algo para sentarse con Lim para una venta, tendría que pasar por un acuerdo a varias bandas.

-Refundar sería casi como desaparecer.

-No habría otra, en ese caso sí que estaríamos muchos cogidos de la mano empezando desde abajo. Ahora lo que hace falta es el capital suficiente para hacerlo desde arriba pero es improbable.

-Uno de los males de los valencianos ha sido su falta de unión.

-Hay mucho reino de taifas pero que buen vasallo seríamos si tuviéramos buen señor. Aquí nunca ha habido buen señor. Ni cuando se convirtió en sociedad anónima y se pidió ayuda para que no se hiciera. Nadie atendió la súplica ni cuando saltamos a la palestra con la primitiva Fundación.

-Martín Queralt hablaba de rascarse el bolsillo.

-No es cuestión de disposición, pienso que no se va a conseguir. Estoy de acuerdo con el análisis de Martín Queralt, desde la certidumbre de que arrimaríamos el hombro. Pero veo a un Valencia en plena agonía.

-No le veo nada optimista.

-No, y no es por la amenaza del descenso. Si no cambia el planteamiento estamos condenados a repetir esto año tras año.

-¿Cree que Lim quiere vender?

-El equipo ya lo está vendiendo. Lo podría hacer al mercado chino para sacar dinero y amortizar los créditos a Bankia.

-Nunca le ha gustado el nuevo estadio.

-Yo no quisiera irme de Mestalla. El campo nuevo o se cierra o se ajusta a las necesidades. Se puede llegar a un acuerdo con el Levante para que sea un estadio municipal. El nuevo Mestalla puede ser nuestra tumba o una vía de ingresos.