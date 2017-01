Los ayudantes de Cesare, con permiso para no ir a trabajar

Gabriele Pin, Renzo Ciulli, Marco Fumagalli, Walter Vio y Nicolo Prandelli (el hijo de Cesare) todavía figuran en la nómina de trabajadores del Valencia. De hecho, los cinco ayudantes que trajo en su momento el técnico italiano aún están en la página web valencianista. Pero su situación no deja de ser algo rocambolesca, siguiendo la línea de los últimos acontecimientos que han afectado a la entidad. Este grupo de italianos, están pero no están. Es decir, deberían ir a la Ciudad Deportiva de Paterna para cumplir con su contrato pero el club y ellos han llegado a un acuerdo para, al menos, evitar situaciones tensas en el vestuario. Como no han llegado a ningún punto en común respecto al dinero que deben percibir para la finalización de sus respectivos contratos, el Valencia les ha dado permiso para que no tengan que ir a 'trabajar' a diario a las instalaciones blanquinegras. Cobran sin ir a trabajar.