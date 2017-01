Voro: «La victoria nos abre una ventana importante en cuanto a confianza»

valencia. Al fin la moneda cayó de lado del Valencia. «El equipo necesitaba ganar», resumía Voro tras lograr sumar al fin tres puntos. De la victoria, dedicada a Rodrigo, el entrenador de l'Alcúdia destacó el «equilibrio» de los suyos: «Tuvimos la pelota y las oportunidades. Ellos sólo han tenido dos ocasiones de gol. Afrontar un partido con las circunstancias que venimos arrastrando no es fácil». El técnico incidió en la carga psicológica que supone para los jugadores rozar la zona de descenso en la tabla clasificatoria: «Esta situación obligaba a ganar, sabíamos que era muy difícil, los futbolistas han sabido afrontar el partido con intensidad y atrevimiento en una situación complicada». Reconoció Voro que los tres puntos suponen una bocanada de aire fresco: «La victoria nos abre una ventana importante en cuanto a confianza, hay que seguir trabajando para mejorar».

El resultado del partido de ayer se debe, según el entrenador al trabajo realizado: «La gente estaba herida tras empatar ante Osasuna. Hemos agachado la cabeza y hablado mucho sobre este partido. Lo más importante es que hemos mantenido la posesión del balón, no ha concedido ocasiones, no hemos tenido muchas oportunidades claras pero sí mucho dominio en el área, por la derecha, por la izquierda.». Añadió Voro que no todo fue perfecto: «En el debe podemos poner que no dejamos la portería a cero pero al fin y al cabo había que ganar».

Uno de los que tuvo un papel importante en esta victoria fue Carlos Soler. El joven futbolista ha pasado de jugar en el filial a ser titular con el primer equipo. «Es un jugador más de la plantilla, está creciendo, tiene personalidad y debe mejorar todavía. Demuestra muchas cosas positivas y cuento con él», comentó el entrenador, quien no tuvo ningún pudor en reconocer que la defensa necesitaba a Garay: «Ha jugado con pocos entrenamientos pero era necesario, estamos sufriendo en esa línea y Abdennour está fuera. Ha dado un paso al frente, ha dicho que está para lo que está, estamos contentos porque nos va a aportar experiencia y jerarquía». Su compañero en la zaga, Santos, se retiró cojeando, al igual que Gayà. Del primero comentó que parecía «un golpe en la rótula» y que lo del de Pedreguer no creía que fuera «nada grave».

Voro pidió respaldo a la grada: «Necesitamos apoyo, no le podemos pedir más a la afición pero si tú le das ellos te dan». Para terminar, y sobre el árbitro comentó que realizó una «buena labor»: «Estamos nerviosos y hay situaciones en las que protestas. No voy a entrar».