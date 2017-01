Valencia CF | Un goleador inesperado

Apareció para cerrar la mejor jugada colectiva del Valencia en la presente temporada. Desde el gol de Santi Mina en el Camp Nou no había dibujado algo tan estético el conjunto blanquinegro. Fueron nueve toques rápidos, nacidos en las botas de Montoya, que fueron ganando en interés y velocidad hasta la irrupción de Nani por el perfil izquierdo. El portugués alzó la cabeza, vio al '21' a escasos centímetros de Diego López y entregó el balón para que el Valencia hiciera el primero del partido con un protagonista inesperado: Martín Montoya. Saber aguantar la ventaja en los instantes finales para conseguir la victoria fue el mejor modo de completar la satisfacción del lateral catalán, sincero para reconocer que ni él esperaba este derroche goleador.

«Esto es muy raro, la verdad. Es la primera vez que marco dos goles en una temporada y los hago en una semana. Estoy contento por ayudar al equipo», admitía Montoya con una amplia sonrisa. Sólo seis días antes, el exjugador del Barcelona estrenó ese papel de héroe por accidente. Con el Osasuna-Valencia empatado a dos, Montoya tiró un desmarque propio de delantero para marcar con sutileza a Mario Fernández y darle la ventaja a su equipo. Aquel gol no fue tan redondo como el que hizo ayer ante el Espanyol porque Osasuna rascó el empate en la última jugada, pero de Pamplona salía Montoya con su primer tanto como blanquinegro. ¿Es ésta su mejor racha goleadora? «Es la mejor. En el Barcelona marqué dos goles en cinco años y aquí en una semana he marcado dos. Intentaré seguir así y ayudar al equipo», sentenció.

Un fijo en el once

Más allá del gol y dentro de la mejoría global del Valencia, Montoya fue de los más destacados del encuentro. Muy seguro en defensa, una virtud que despliega habitualmente, y especialmente activo en ataque. Para Voro el catalán es un fijo en el once porque Joao Cancelo no ofrece garantías atrás y ayer el portugués esperó turno en el banquillo hasta ocupar el puesto de extremo. Montoya, que aterrizó en el Valencia porque Luis Enrique no contaba con él en Barcelona, no quiso personalizar por el gol y su buen partido, centrándose en la imagen que dio el grupo. «El equipo ha estado de diez y cada partido tenemos que salir así. No podemos relajarnos porque nos falta eso, estar concentrados al cien por cien», valoró.

Después de que Voro admitiera que los goles recibidos en los últimos minutos son una «maldición» trabajó el aspecto mental con los futbolistas y así lo reconoció Montoya tras el encuentro: «Nos insiste en que tenemos que tener más confianza. Al estar ahí abajo la confianza no es la misma que si estás arriba, así que debemos salir cómo lo hemos hecho ante el Espanyol y eso ha posibilitado que se viera un partido bonito». Como el resto de futbolistas que desfilaron por la zona mixta de Mestalla, Montoya destacó la ayuda que el equipo recibió con un Mestalla entregado a la causa. «Lo cierto es que el equipo está luchando por salir de ahí. No nos sale nada ni nos merecemos estar ahí. Siempre nos hacen goles en los últimos minutos... Contra el Espanyol se ha visto la reacción del público, que está con nosotros y es lo que necesitamos, que en los momentos difíciles nos ayuden», reconoció.

Al 'pichichi' de la semana en el Valencia aún no le alcanza para meterse entre los mejores del equipo, pero Montoya lleva dos, como Nani y Medrán. Con tres están Suárez, Parejo, Munir y Mina. El máximo goleador valencianista (en Liga) es Rodrigo, que ha hecho 4 tantos.