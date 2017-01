Quique Sánchez: «Pretendíamos llevar el partido a un momento más caótico, de incertidumbre»

valencia. Quique Sánchez Flores abrazó a Voro tras perder en Mestalla. Reconocía así el extécnico del Valencia el trabajo de su amigo al frente de un banquillo que él también ha ocupado: «Permitimos que ellos jugaran cómodos y como son un buen equipo, ganaron. Sabíamos de la importancia que para ellos tenía el partido y de su calidad. Les dimos espacios y los aprovecharon». Esta fue la lectura del partido del entrenador madrileño: «No estamos contentos con esa primera parte. Le dimos muchas opciones al Valencia, sobre todo por la parte izquierda de su ataque. Luego, en la segunda parte, mejoramos y cada equipo marcó un tanto».

A Quique nadie tiene que contarle cómo es Valencia en tiempos convulsos. Su intención era tomar el mando del encuentro para que el nerviosismo fuera combinando césped y grada. Un plan que no le funcionó al Espanyol: «A este equipo si tú le dejas espacio y que juegue, la calidad se nota. Pretendíamos llevar el partido a un momento más caótico y de incertidumbre. Pero eso no lo hemos conseguido, hemos hecho que jueguen con tranquilidad y como son buenos, pues han sacado su calidad. No les generamos dudas en el primer tiempo aunque en la segunda el escenario cambió».

El entrenador del Espanyol comentó que en la zona baja de la tabla hay un grupo de equipos que son complicados como es el caso del Valencia que para él es «uno de los seis mejores equipos de la Liga»: «Nos codeamos con equipos que están muy bien». Quique hizo referencia a los futbolistas menos habituales pero que también son necesarios: «Cuando hay cambios y entra gente que juega menos, les exigimos pero debemos ser comprensivos y meterles en la dinámica del grupo». Quique se fue sin los puntos pero al menos volvió a recibir el cariño de la grada. Tras el pitido final, el exjugador y extécnico del Valencia saltó al campo para saludar uno a uno a todos los futbolistas blanquinegros. Y también se llevó su ración de aplausos.