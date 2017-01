Valencia CF | Zaza pierde el avión e irá directo a Mestalla

Se eternizó el fichaje de Simone Zaza y también su llegada a Valencia. El desembarco del italiano en la ciudad está siendo de todo menos cómodo. Después de que el viernes el club de Mestalla admitiera que Zaza era nuevo jugador blanquinegro -a expensas de superar el reconocimiento médico-, estaba previsto que aterrizara anoche en Manises a las 21:25 horas. Pues no. Por la tarde el Valencia avisaba de que Zaza había sufrido un contratiempo con el equipaje y que por tanto, no llegaba en el avión que vino de Londres, desde donde el delantero iba a tomar el vuelo. El contratiempo fue un fastidio principalmente para el propio Zaza, obligado a coger un avión posterior para previsiblemente hacer escala en Madrid y cubrir los kilómetros hasta Valencia en carretera.

Al cierre de esta edición no había ningún cambio respecto a esa última información del club: Zaza debía llegar a Valencia de madrugada. La intención es que el italiano, segunda incorporación de los blanquinegros en este mercado de invierno tras el regreso de Vinícius Araújo, esté hoy en Mestalla para presenciar el encuentro ante el Espanyol. Así lo esperaban desde el club, aunque debido a los problemas iniciales no se atrevían a garantizar que Zaza ocupe hoy uno de los asientos del palco para seguir las evoluciones de sus nuevos compañeros.

Es muy probable, aunque no seguro, que los aficionados del Valencia puedan ver este mediodía a Zaza en Mestalla y a partir de ahí la agenda sí está mucho más clara. Mañana el italiano pasará el pertinente reconocimiento médico, habrá presentación oficial y el martes -el equipo descansa mañana- se ponga por primera vez a las órdenes de Voro. Ayer, el entrenador del Valencia dio la bienvenida al '9' que llega al equipo para asumir la responsabilidad del gol. «Zaza es un jugador contrastado, internacional, que lo quería la anterior secretaría técnica y el anterior entrenador. A pesar de que no haya jugado mucho en Inglaterra es un jugador con carácter y que nos va a ayudar mucho», explicó Voro.

El Valencia aceleró el fichaje de Zaza el viernes para concretar una operación que las exigencias de la Juventus puso muy cuesta arriba. De hecho, a los responsables del club de Mestalla no les sentó demasiado bien que desde Italia se trazara una estrategia para mantener el alto precio del jugador. Cabe recordar que Zaza (aunque el Valencia se basa en la confidencialidad del contrato para no detallar las cifras) llega cedido para los próximos seis meses y hay una opción de compra obligatoria en verano siempre que Zaza dispute diez partidos o el Valencia no descienda a Segunda. El club de Mestalla pagará dos millones de euros por la cesión hasta final de Liga y 16 para mantener al jugador a partir de la próxima temporada.

Zaza, que aún tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2018, llega al Valencia tras una mala experiencia en la Premier League. El ariete, de 25 años, se marchó cedido al West Ham pero no ha conseguido ningún gol en 11 partidos. En ningún momento el delantero consiguió adaptarse a Londres y el fútbol británico y espera triunfar en Valencia para regresar a la selección, donde debutó en 2014 y ha disputado un total de 16 partidos. Precisamente en sus partidos como internacional de la 'azurra' fue donde Cesare Prandelli quedó prendado con Zaza y por ello el técnico (también García Pitarch) impulsaron un fichaje que finalmente y debido a las disputas resultaría clave para entender la dimisión de los dos técnicos.

Afectados por Rodrigo

La confirmación del fichaje de Zaza llegó poco después de que se constatara la grave lesión de Rodrigo. El hispano-brasileño pasará, como mínimo, tres meses en el dique seco tras romperse el tobillo derecho. «Es un palo muy gordo, un futbolista que está dando la cara, que se estaba sacrificando. Y de repente lo perdemos. Ha sido un palo muy grande, tenemos que ver cómo compensamos esto», dijo Voro. El jugador fue operado en Barcelona, donde le visitaron sus primos, también futbolistas, Thiago y Rafinha.