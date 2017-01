Valencia CF | Voro ficha a Chema Sanz, ayudante durante once años de José Luis Oltra

valencia. Voro estrenará esta semana ayudante. José María Sanz (Valencia, 1970) regresa a la casa blanquinegra, en esta ocasión para reforzar el desnutrido cuerpo técnico del primer equipo, a pesar de que oficialmente el Valencia todavía mantiene en su página web a los cinco ayudantes italianos que vinieron de la mano de Cesare Prandelli.

Chema Sanz ya trabajó en su momento dentro del organigrama valencianista pero en la escuela, donde coincidió con el desaparecido Alejandro López Ufarte, con quien compartía no sólo una firme amistad sino también filosofía de trabajo. Sanz, además, estuvo trabajando para la cantera del Real Madrid. Ahora, Voro lo ficha como técnico asistente, rol que hasta este momento no desempeñaba nadie en concreto aunque el entrenador valencianista se apoyaba principalmente en la dilatada experiencia de José Manuel Ochotorena, preparador de porteros. De hecho, ha sido precisamente Ochotorena quien ha recomendado la incorporación de Chema Sanz, con quien Voro ya ha mantenido los primeros contactos.

Sanz llega como técnico asistente y posee el nivel III de entrenador aunque ha desempeñado buena labor de su carrera como preparador físico (en el Valencia se queda Juan Monar). Estuvo con Juande Ramos y José Enrique Díaz en el Levante, también en el Ceuta; posteriormente unió su destino a José Manuel Lillo (Tenerife, Terrasa, Zaragoza y Ciudad de Murcia), y luego fue el hombre de confianza durante once años de José Luis Oltra en el Ciudad de Murcia, Tenerife, Almería, Deportivo, Recreativo y Córdoba.

Se da la circunstancia de que Sanz no podrá sentarse en el banquillo del Valencia como ayudante, porque ya desempeñó esta labor en el Córdoba esta misma temporada. La Federación no permite repetir licencia en una misma campaña en dos equipos diferentes, aunque se trate de diferente categoría. Por lo tanto, si Voro quiere tener a Chema Sanz junto a él en el banquillo, deberá utilizar para ello la ficha como utillero, por ejemplo. No obstante, la otra opción que no hay que descartar es que Sanz se siente durante los partidos en la grada para aportar desde ahí una visión más acertada y sus profundos conocimientos.