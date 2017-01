Valencia CF | Voro: «Hemos tenido personalidad»

Salvador González "Voro", técnico del Valenci, afirmó que los jugadores han sabido afrontar el partido en un momento difícil y ante un Espanyol que se mostró como un equipo muy ordenado.

Así lo indicó tras la victoria de su equipo en Mestalla ante el Espanyol por 2-1, tras el que dedicó la victoria a Rodrigo Moreno, jugador que se lesionó de gravedad esta semana.

"Necesitábamos ganar y las circunstancias no son sencillas, pero hemos sabido manejar esa necesidad. Los futbolistas han sabido afrontar el partido en un contexto difícil. Hemos tenido el balón y no nos han creado peligro, Hemos dominado, aunque no hemos creado demasiadas ocasiones, tampoco ellos no nos las han hecho", explicó.

Admitió que este ha sido uno de los buenos partidos del Valencia, en el que además había llegado la victoria y lamentó no haber mantenido la portería a cero.

"Hemos tenido personalidad y ha manejado el balón con criterio. Nos falta más confianza, pero eso lo añadiremos poco a poco porque no es fácil competir en estas circunstancias", indicó.

Destacó a Carlos Soler por su aportación, aunque debe de crecer y el esfuerzo de Garay por haber jugado sin apenas haber entrenado.

Sobre Simone Zaza, indicó que si se confirma definitivamente su fichaje, aportará agresividad y goles al juego ofensivo del conjunto valencianista.