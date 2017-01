"Hay que recuperar la titularidad del Valencia y si toca rascarse el bolsillo, hacerlo»

Juan Martín Queralt (Valencia, 1945) fue consejero del Valencia CF con Arturo Tuzón y el primer presidente de la Fundación del club de Mestalla. Hoy sufre con una entidad, la de Lim, con la que no se identifica. Cree que ha llegado el momento de dar el paso en firme para que el valencianismo recupere la titularidad del club.

-¿Por qué no se reconoce en este Valencia de Peter Lim?

-Por lo mismo que una gran parte del valencianismo. El Valencia tiene más de sociedad anónima que de club. Se debería de llamar SAD Valencia CF y no al revés.

-Siempre ha defendido que la conversión en sociedad anónima fue el principio del fin.

Con Lim se debe negociar despacio, para ver cómo ha sido toda su gestión"

-El verdadero valencianismo se quebró ahí. Cuando el interés económico tiene un papel más relevante que el sentimiento. Como decía Eduardo Galeano, el fútbol es un hermoso juego que se ha convertido en un cochino negocio. Y eso tiene consecuencias. Se ha producido la división del valencianismo, se ha arrumbado la idea de club y ha primado la idea de sociedad anónima.

Cuando se juega el Mundial de 1950, el del 'maracanazo', Uruguay gana 2-1 a Brasil, que se adelantó. Luego empató Schiafinno y a diez minutos del final marcó Ghiggia. El héroe de aquel partido fue Obdulio Varela, un mediocentro negro, uruguayo, jugador de Peñarol. A los tres o cuatro años, Peñarol es el primer equipo que incorpora publicidad en la camiseta. Varela dice que no se la pone, que no quiere ser jugador anuncio. Y dice una frase que sintetiza la situación: «Antes a los negros nos llevaban con argollas de la nariz y ahora nos quieren poner publicidad en la camiseta para ser hombre anuncio. Yo no voy a ser el origen pero este es el camino que va a seguir el fútbol». Y es verdad. Víctor Espárrago entrenó tres años al Valencia. El tercer año, que fue el más flojo, Arturo Tuzón y yo nos reunimos para renovarle. Y no quiso. Sin hablar de números. Años después me encontré con él en un viaje que hice a Montevideo. Le pregunté: «Víctor, ahora que ha pasado tiempo, ¿por qué no renovaste?» Y me dijo: «Juan, el mundo del fútbol está cambiando, en las sociedades mercantiles sólo prima el dinero, pero también en el comportamiento de los jugadores. Al acabar el entrenamiento en Valencia, antes los jugadores tomaban una cerveza, salían en grupo con sus esposas... El tercer año empezaron a comprarse Porsches, ya no había cervezas, no había salidas de grupo... Y me di cuenta de que la idea de club había pasado ya». Y así es. Para Víctor el fútbol era su vida.

-¿Va a Mestalla?

-No.

-¿Desde cuándo?

-Desde que se vendió el club.

En el proceso de venta, la presidencia se puso de parte de Peter Lim"

-¿El Valencia necesita una catarsis para volver al origen?

-Sí, hay que refundarlo. El Valencia es por encima de todo un club, y tiene que volver a serlo. Al decir refundar no pienso en categoría regional sino en crear un club adaptado a las exigencias del siglo XXI. Que tome la esencia de lo que siempre ha sido el valencianismo. Para mí y para muchos, y lo escribe Rafa Lahuerta en 'La balada del Bar Torino' (Llibres de la Drassana), el momento de mayor gloria del valencianismo fue en 1954 con aquel triunfo en Copa por 3-0 ante el Barcelona -Fuertes (2) y Badenes-. Coincidió con una estructura de club muy sólida con Luis Casanova de presidente; Eduardo Cubells como secretario técnico, y Luis Colina como secretario general. Empezaba Vicente Peris a trabajar con Colina. Y era un vestuario donde se hablaba el valenciano. Ese es el momento en el que se produce una comunión entre los valencianistas y el club. Era una casa común. El reto que tenemos hoy es volver a retomar esa historia. Debe primar la idea de club que ahora no hay. Un club es un grupo de personas que tienen los mismos fines y creencias. ¿Qué ocurre en este momento? Una esquizofrenia absoluta, la gran masa de valencianistas vemos con tristeza los resultados que se dan mientras los de la SAD van a otra cosa.

-Quizá los de la SAD son los que han atropellado el sentimiento.

-Ellos (Meriton) deberían haber tenido la humildad suficiente para estudiar lo que ha sido el Valencia, lo que es y lo que puede llegar a ser. A Ruud Gullit, en 1987 le dan el Balón de Oro y cuando lo recoge en París se lo dedica a Nelson Mandela, que estaba en la cárcel por pensar que los negros son personas. Gullit le dedica el triunfo y dice: «A Nelson Mandela, por su libertad, y porque el fútbol vuelva a ser lo que siempre fue, y no un aspecto más de las bolsas de valores». Esa es la historia. Yo lo pienso por los niños. A una psicóloga alemana le preguntaron que le diría a un niño para que fuera feliz y contestó: «Yo no le diría nada, le daría una pelota y que se pusiera a dar patadas». Recuerdo esa final ante el Barcelona del 54, yo tenía ocho años, pegado a la radio, creo que no he vivido momento de mayor felicidad que con aquel 3-0. Hoy los niños no entienden por qué el Valencia vende a Paco Alcácer. Los niños están instalados en la idea de club y no en la de sociedad anónima.

-¿Teme al descenso?

-No. El Valencia ha tenido mala suerte, debería llevar seis o siete puntos más. La clasificación no es justa. Hay varios equipos con menos calidad.

Al Valencia hay que refundarlo como club y adaptarlo a este siglo"

-¿La refundación por dónde pasa?

-Leí la entrevista a Juan Manuel Romero en este periódico. Creo que Romero es una persona muy valiosa. Le tengo mucho respeto. Han hecho unos estudios y creo que hay que apoyarles. Lo primero que habría que hacer es recuperar la propiedad. Si queremos volver a ser un club hoy la sociedad valenciana tiene que hacer un esfuerzo. Lim no se va a ir gratis, querrá recuperar su dinero como es normal. Pero sólo lo recuperará si la sociedad civil lo propicia. Y el segundo paso, también lo decía Romero, si hay que respetar una estructura societaria se debería hacer con un reparto de acciones y limitando el derecho de voto para que todo el mundo se sienta con capacidad de decisión.

-¿Qué ha fallado en los últimos años en este Valencia?

-Cuando el Valencia se convirtió en sociedad anónima y yo me fui a casa, le dije a Tuzón que también se debería ir. Luego vino lo que vino y lo que padeció. Apelamos a los representantes políticos en el Congreso para que el Valencia no se viera obligado a convertirse en SAD. Obtuvimos el silencio de los partidos. Además, la respuesta de la sociedad valenciana fue muy tenue. Y ha habido otra circunstancia que es la desmesura y sueños de grandeza de quienes han dirigido el club durante los últimos años.

-¿Esa recuperación de la propiedad quién la puede liderar?

-Gente más joven. Los que hemos cumplido unos años debemos dar paso a ideas nuevas y que ellos se pongan al frente de la manifestación. Gente como el propio Romero. Hay mucha gente en Valencia preparada para ello.

Muchos vamos a estar con la gente de Valencia que está preparada"

-Apostaba usted por la refinanciación de la deuda como solución para la supervivencia del Valencia. Se ha hecho pero el club se ha vendido. ¿Fue una especie de trampa?

-El club se ha vendido y el que se ha beneficiado de la refinanciación ha sido el accionista mayoritario (Lim). Esa es la esquizofrenia. Todo el valencianismo quiere volver a ser un club y hay que poner al frente a personas que respetando la ley hagan posible la coexistencia de lo que hoy no es posible, el club y la sociedad anónima. ¿Y por qué no es posible? Porque el fútbol se ha convertido en un objeto de deseo de personas que no tienen en cuenta el pasado, los recuerdos, lo que fue y lo que queremos que vuelva a ser el Valencia. El palco del rey saudí es de oro y mármol, las gradas están alfombradas, pero es un palco sin historia.

Se ha dividido al valencianismo, se ha arrumbado la idea de club y prima la de SAD"

-¿El Valencia ha perdido el aroma de aquellas sillas de enea?

-Lo importante del club es la memoria, las raíces. Hemos convertido el fútbol en algo que no ha sido nunca. Cuando dicen que el mundo del fútbol ha sido el de los caciques eso no es verdad. El fútbol tiene historias gloriosas. Kopa, hijo de un minero polaco, se sumó a las barricadas del mayo francés con los trabajadores y los estudiantes. Lo hizo Kopa y muchos jugadores de la primera francesa. El fútbol tiene también una cara que ennoblece. Aquí el caso de Puchades es irrepetible.

-Son pasos complicados

-Sí, por eso lo primero es recuperar la titularidad y hay gente que se mueve y nos van a encontrar a muchos a su lado. Y va a llegar un momento que tocará rascarse el bolsillo y habrá que rascárselo. Y en este momento los valencianistas estamos especialmente en la obligación de dar ese paso. Podemos ser una muestra de cómo un club tan zacateado por las circunstancias recupera su esencia. Estamos todos deseando devolver a Valencia y al Valencia Club de Fútbol su buen nombre, la limpieza, volver a ser lo que fuimos.

-¿Al valencianismo le han engañado o se ha dejado engañar?

-Ha habido de todo. Una parte de esta sociedad que tiene un punto muy marcado de frivolidad y fanfarronería. Al calor de ese segundo estadio que iba a ser el mejor del mundo. ¿Para qué se necesita tanto estadio en Valencia? En Milán hay uno y no pasa nada. Esa fanfarronería se debe cambiar por lo que en Valencia llamamos 'trellat'. Vamos a hacer un club que no tenga deudas, que tenga buen nombre. Soy un fervoroso defensor de la cantera, que sea la base. Para recuperar la propiedad hay que hablar muy seriamente con Peter Lim.

-¿Cree que Lim quiere vender?

-No lo sé pero creo que sí que es consciente de que tiene un problema serio. En el mundo del fútbol las sociedades no olvidan. Moacir Barbosa era el portero del Brasil del 'maracanazo'. En el segundo gol de Uruguay la gente decía que lo podía haber parado. Cuando se iba a jugar la final del Mundial en Estados Unidos en 1996, él se acercó a verlo. Y no le dejaron entrar. Y dijo una frase, que la digo porque el señor Lim puede tomar nota: «En Brasil la pena más dura por asesinato son 30 años, a mí hace 43 años que me condenaron por un crimen que no cometí y sigo condenado». Aplicar los esquemas de sociedades de capital a un club de fútbol es imposible. Cuando se sienten a negociar con Lim el precio de venta hay que hacerlo con mucha calma y mirar muchas cosas. Se dice que ha invertido 200 millones de euros. Yo no voy a decir cómo hay que negociar eso pero vamos a ir despacito, muy despacio. Se ha invertido como se ha invertido, se ha vendido como se ha vendido y ha intervenido quien ha intervenido. Al final resulta que el Valencia va a ser el pagano de Peter Lim.

-¿Esa negociación es el miedo que puede tener la propiedad actual?

-Vamos a sentarnos y a perder las horas que hagan falta para negociar con calma. Los 200, vamos a ver las ventas, quién y cómo se ha hecho, quién se ha llevado las comisiones. Hay que tenerlo encima de la mesa.

-¿Qué sintió durante el proceso de venta?

-Me disgustó. Los representes de mi club tomaron una posición clara a favor de uno de los aspirantes a la compra y fue el adjudicatario. Si eso se hubiera producido en el mundo del derecho hubiera habido una recusación. La presidencia del Valencia se puso de parte Lim.

-La política debe participar en esa recuperación del club.

-No, debe quedarse al margen. Esto es un proceso de los valencianistas.

-¿Volverá Juan Martín Queralt a Mestalla?

-Sí, sí. Estoy seguro, pero lo haré cuando el Valencia sea mi club y estoy seguro de que volveremos a serlo. Con todo lo que implica. En esa refundación hay una idea fundamental que hay que recuperar, que el Valencia no es sólo un club de la ciudad sino de toda la Comunitat. En esta ciudad, que es la mía, ha faltado capacidad de ser 'cap i casal'. Los episodios de mayor éxito del valencianismo han ido vinculados a esa comunión con los pueblos.