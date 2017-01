«A la afición poco le podemos pedir, es un año de sinsabores»

Llamamiento a la grada. El enésimo. La diferencia esta vez es que quien lo pide es uno de casa. Voro, que en otras cosas opta por la prudencia, aquí es sincero: «A la afición poco le podemos pedir, lleva un año de sinsabores, de disgustos. Necesitamos a la gente, que esté en nuestro lado. Todos jugamos contra el Espanyol. Sabemos que estamos en una situación my difícil, la gente es madura y lo va a entender. La situación es real, tenemos que salir de ella todos juntos. El futbolista necesita sentirse respaldado en Mestalla. El Espanyol tiene que notar que tiene una afición rival que les va a apretar. Necesitamos ese apoyo. No podemos pedirlo pero la gente es madura y consecuente». Para Voro, el Valencia necesita «ser competitivo. Estamos compitiendo bien, faltan esos pequeños detalles que no nos están ayudando. Es el camino, no tenemos otra. Será fundamental la actitud. Dentro del campo el equipo lo va a dar todo. Hace falta una victoria, a la gente y a nosotros».