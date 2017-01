Voro: «Zaza es un jugador contrastado»

A Voro le ha tocado vivir en el banquillo del Valencia uno de los periodos más convulsos deportivamente que se recuerdan en los últimos años en este club. El técnico valenciano sabe de la importancia del encuentro de mañana contra el Espanyol de su amigo Quique y por ello ha demandado el aliento de la afición de Mestalla. “A la afición poco le podemos pedir, lleva un año de sinsabores, de disgustos. También entiendo que necesitamos a la gente que esté en nuestro lado. Todos jugamos contra el Espanyol. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, la gente es madura y lo va a entender. La situación es real, tenemos que salir de ella todos juntos. El futbolista necesita sentirse respaldado en Mestalla. El Espanyol tiene que notar que tiene una afición rival que les va a apretar. Necesitamos ese apoyo. No podemos pedir pero la gente es madura y consecuente”.

A quien sí le va a pedir Voro pero ya la semana que viene es a Zaza. El delantero italiano, más aún tras la lesión de Rodrigo, se va a convertir en la gran esperanza blanquinegra para la remontada. “Ha coincidido en un momento muy complicado tras la lesión de Rodrigo. Es un palo muy gordo, un futbolista que está dando la cara, que se estaba sacrificando. Y de repente lo perdemos. Ha sido un palo muy grande. Zaza es un jugador contrastado, lo quiso el anterior entrenador”.

En la rueda de prensa, Voro también ha hablado de dos nombres más en concreto. Por un lado Garay, que vuelve tras un largo periodo lesionado, y de Vinicius, que aunque ha entrado por segunda vez en la convocatoria no parece que tenga el futuro muy claro en el Valencia. “No tenemos muchas opciones. Es un central contrastado. Posiblemente dentro de 3 semanas estará mejor que ahora”, ha afirmado sobre Garay, mientras que del delantero ha sido más ambiguo: “Nos puede ayudar. No contemplo ningún escenario, de salida o que se quede. No me paro a pensar en eso. No descarto nada”.