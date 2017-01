Garay, listo para volver cinco semanas después

valencia. El entrenamiento de ayer estuvo marcado por la grave lesión de Rodrigo Moreno, pero al menos Voro recibió una buena noticia: Ezequiel Garay completó la sesión y en principio va a estar listo para jugar mañana contra el Espanyol. El argentino va a pasar una última prueba en la sesión de hoy, pero sus sensaciones son buenas y cinco semanas después de lesionarse está preparado para salir de inicio.

Garay mantuvo una charla con Voro al término del entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Paterna porque el técnico quiere saber si el jugador se ve listo para competir junto a Aderllan Santos (Mangala está sancionado) contra el Espanyol. Cabe recordar que Garay se lesionó el 7 de diciembre. Una rotura muscular que le ha mantenido en el dique seco hasta esta semana. El argentino ha ido sumando progresivamente minutos de césped junto a sus compañeros y ayer, por fin, pudo realizar la sesión de principio a fin y sin sobresaltos.

Si Garay finalmente está para jugar, Voro le incluirá en el once por la sanción de Mangala y la lesión de Javi Jiménez. La opción si el argentino no llega a tiempo es volver a apostar por Mario Suárez como central, aunque el 'experimento' no ha resultado ni en el partido de ida de Copa contra el Celta ni tampoco en el de Liga en Pamplona.

Siqueira, muy difícil

Guilherme Siqueira salió el miércoles con muletas de la ciudad deportiva, pero era optimista respecto a su recuperación para el partido de mañana. El brasileño, sin embargo, no pudo entrenarse ayer por un esguince de tobillo y por tanto es casi imposible que Voro le convoque para enfrentarse al Espanyol.