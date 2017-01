Zaza, un pago desorbitado

Hace ya algunas semanas, Cesare Prandelli y Jesús García Pitarch dejaron claras las necesidades del Valencia en este mercado de invierno. La «trituradora» en la que se ha convertido el club de Mestalla, término acuñado por el ya exdirector deportivo, ha provocado que a 13 de enero ni Prandelli ni tampoco García Pitarch continúen trabajando para la causa blanquinegra, pero las prioridades no han variado sustancialmente. Los nuevos responsables técnicos ya detectaron las posiciones a reforzar y en total, se pretenden acometer cuatro fichajes para renovar la plantilla y evitar que el equipo continúe en la zona baja de la clasificación.

El primer objetivo es Zaza. La inercia va a llevar al delantero al Valencia. Ayer, Alesanco y Vicente se reunieron en Milán con el ejecutivo de la Juventus, Giuseppe Marotta, que confirmó que las negociaciones están avanzadas: «Zaza debe ir al Valencia». El problema, como siempre, está en el precio. Por la cesión el Valencia pagaría dos millones pero la Juventus quiere garantizarse la compra con una opción obligatoria de 16 millones de euros si el italiano juega al menos diez partido o si el Valencia mantiene la categoría. Los italianos quieren asegurarse así un buen bocado con unas condiciones muy fáciles de conseguir.

El Valencia insiste en que el acuerdo no está tan cerca y en principio no parece dispuesto a pagar tal cantidad por una opción de compra obligatoria. Desde el club de Mestalla el mensaje que se transmite es que la negociación no está tan próxima a su final como quiere hacer entender el conjunto italiano.

El Valencia quiere entregarle a Voro además otras tres incorporaciones, pero no están plenamente convencidos de poder hacerlo. El fair play financiero, según explican desde el club, sigue siendo muy ajustado y se va a intentar cuadrar el presupuesto -en ese balance será clave la posibilidad de que haya alguna salida importante- para rearmar las zonas del campo con más carencias. Tiene claro Voro y así se lo hizo ver a José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez en la reunión del martes por la tarde, que el fichaje de un delantero es la prioridad más absoluta. De ahí el viaje a por Zaza. Voro, en la rueda de prensa previa al partido de ayer, ya marcó en rojo la necesidad de la llegada de un atacante en este mercado de invierno.

«Es muy probable que mi hijo juegue en el Valencia, pero no queremos fallar y hay otro equipo español», había admitido el padre y representante del delantero antes de la reunión mantenida ayer por la tarde en Milán entre los representantes de ambos equipos. El club de Mestalla sigue confiando en que Zaza se decida por vestir de blanquinegro, aunque no va a utilizar todas sus balas en esa negociación. El Valencia sigue con su tira y afloja porque en Italia exigen mucho dinero por Zaza y arriesgarlo todo por el ariete supondría quedarse sin recursos para afrontar, por ejemplo, el fichaje de un centrocampista, otra posición que se antoja indispensable mejorar en este mercado invernal. De hecho, la idea del club es la de traer dos hombres para la zona ancha y si quedara margen, contratar un central, después de los graves problemas que ha tenido el equipo en esa posición en los últimos partidos.

En cualquier caso, el Valencia no quiere trasladar una sensación de nervios y por ello mantiene un discurso muy pausado, por ejemplo, a la hora de hablar de Zaza. De hecho, desde el club recuerdan que quedan más de dos semanas para el cierre del mercado y sigue habiendo tiempo para calibrar distintas opciones si fallara alguna de las prioridades. Bajo esa circunstancia entran las dudas sobre Nemanja Maksimovic. El serbio está fichado para junio (lo hizo Pitarch antes de marcharse) pero el Valencia va a valorar en los próximos días si paga 300.000 euros al Astana para incorporar al centrocampista de forma inmediata. El miércoles, como apuntó este periódico, Alesanco y Vicente se reunieron con Layhoon Chan para informarle del estado de las distintas negociaciones y de paso, recibir las pertinentes instrucciones de Meriton antes del desplazamiento de ayer .