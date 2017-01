Vinícius, de Hong Kong a Vigo

Cuando Vinícius Araujo jugó su último partido con la camiseta del Valencia, Luis Enrique era el entrenador del Celta. Aquel 17 de mayo de 2014, el brasileño disputó los diez minutos pretéritos de esa temporada al sustituir a Jonas en Mestalla. Once días después marcó su primer y único gol con la camiseta valencianista... hasta ayer. Con su realidad más fuera que dentro de un equipo que seguía entrenando Juan Antonio Pizzi, Vinícius marcó uno de los tres tantos de su equipo frente al Hong Kong Rangers, en el triangular amistoso en tierras asiáticas que puso punto y final a la era del técnico argentino. Una metáfora en toda regla de la era de Meriton en el Valencia, puesto que Pizzi aprovechó para quedarse unos días en China de vacaciones con la familia con la seguridad mostrada por Salvo y Rufete de que seguía al frente del proyecto. Unos días después estaba cobrando el finiquito para dar entrada a Nuno.

La vida ha cambiado poco desde entonces para el delantero de Minas Gerais. Nadie contaba con él entonces y ahora, aunque ayer se enfundara la camiseta con el 18 a la espalda, parece que tampoco. Desde que aterrizó en Paterna para volver a entrenar con sus compañeros su nombre se ha pronunciado más para hacer sorna con la falta de delanteros que para apuntarle en la lista de los jugadores que deben luchar por evitar un vergonzoso descenso a Segunda del Valencia. El único dato objetivo a día de hoy es que, mientras se termina el 'culebrón Zaza', el único refuerzo en el mercado de invierno es él. Suene más o menos duro, o más o menos serio.

El jugador, por si alguien quiere escucharle, dejó muy claras sus intenciones anoche antes de abandonar tierras gallegas: «Voy a seguir trabajando porque me quiero quedar en el Valencia. Soy jugador del club y voy a trabajar para marcar más goles y ayudar. La otra vez que volví no tuve oportunidades». Vinícius fue muy sincero al reconocer que «no se esperaba» jugar de inicio en Vigo pero que cuando recibió la noticia de Voro se puso «muy contento» porque era el premio al trabajo realizado en la Ciudad Deportiva: «Estaba entrenando bien, marcando goles, y ahora tengo que estar preparado para intentar jugar en el Valencia. Me voy triste por perder al final pero contento por debutar esta temporada, quiero jugar más».

Araujo mantuvo un relato sincero, reconociendo que no está en su mejor momento de forma. «Cuando vine a Valencia estaba de vacaciones en Brasil», recordó antes de apuntar que también tiene que volver a ajustarse al ritmo del fútbol español: «El campeonato aquí es diferente, tengo que adaptarme. Hacía tiempo que no jugaba los noventa minutos de un partido. Estoy trabajando para mejorar la condición física». El brasileño, aunque resulta complicado pensar que vaya a tener una nueva oportunidad frente al Espanyol, dejó claro que jugar en el Valencia siempre es un reto «porque es un equipo que tiene muy grandes jugadores» pero que no renuncia a un sueño que comenzó el 31 de enero de 2014, cuando el club de Mestalla anunció su fichaje pagando 3,5 millones por el 50% de sus derechos: «Quiero ayudar al equipo y voy trabajar más, a darlo todo en los entrenamientos para que cuando se me solicite poder jugar».

Es cierto que el partido de anoche en Vigo no puede convertirse en una vara de medir exacta para ninguno de los futbolistas que vistieron de naranja, por el claro condicionante del resultado de la ida y la intensidad que mostró el Celta sobre el césped, pero Vinícius casi monopolizó las ocasiones de gol, desde el primer minuto hasta la que convirtió tras asistencia de Fede.