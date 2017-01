Valencia CF | El Valencia ficha a Zaza

lo peor no a llegado aun a nuestro valencia palabra de vuestro tiru

este jugador hoy no vale ni 10 000 000 y nadie lo queria .

El problema viene de muy atrás, y a pesar de tener parte de culpa, de los que menos culpo es a Salvo, porque el Valencia nunca tuvo que ser vendido por los intereses de un banco y el malhacer de unos cuántos presidentes que embargaron el club. Salvo con Rufete y Ayala al menos no gastaron más de la cuenta...y quizá erraron al posicionarse por Lim, pero es que las demás ofertas tampoco parecían mejores que digamos... El problema se inició cuando pasamos a SAD.





Ahora solo queda que esto termine con el equipo en primera, que lo veo a la vez fácil y difícil. Fácil porque por equipo deberíamos quedarnos tranquilamente, pero difícil porque no le ganamos ni a un equipo con Espinete y don Pimpón, y una vez conseguido, dios lo quiera, que Lim venda y se marche. No haría falta si delegara totalmente en gente competente, pero como no parece que vaya a ser así...

Y a lo mejor vende a uno aún peor... mala marcha.