El Valencia CF confía en cerrar hoy el fichaje de Simone Zaza

El Valenica CF se muestra confiado en cerrar en la jornada de hoy viernes la incporación de Simone Zaza a las filas del equipo de Voro.Ayer, Alesanco y Vicente se reunieron en Milán con el ejecutivo de la Juventus, Giuseppe Marotta, que confirmó que las negociaciones están avanzadas: «Zaza debe ir al Valencia».

El problema, como siempre, está en el precio. Por la cesión el Valencia pagaría dos millones pero la Juventus quiere garantizarse la compra con una opción obligatoria de 16 millones de euros si el italiano juega al menos diez partido o si el Valencia mantiene la categoría. Los italianos quieren asegurarse así un buen bocado con unas condiciones muy fáciles de conseguir.

El Valencia insiste en que el acuerdo no está tan cerca y en principio no parece dispuesto a pagar tal cantidad por una opción de compra obligatoria. Desde el club de Mestalla el mensaje que se transmite es que la negociación no está tan próxima a su final como quiere hacer entender el conjunto italiano.

Después de Zaza, tres fichajes más

El Valencia quiere entregarle a Voro además otras tres incorporaciones, pero no están plenamente convencidos de poder hacerlo. El fair play financiero, según explican desde el club, sigue siendo muy ajustado y se va a intentar cuadrar el presupuesto -en ese balance será clave la posibilidad de que haya alguna salida importante- para rearmar las zonas del campo con más carencias. Tiene claro Voro y así se lo hizo ver a José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez en la reunión del martes por la tarde, que el fichaje de un delantero es la prioridad más absoluta. De ahí el viaje a por Zaza. Voro, en la rueda de prensa previa al partido de ayer, ya marcó en rojo la necesidad de la llegada de un atacante en este mercado de invierno.

Desde el club recuerdan que quedan más de dos semanas para el cierre del mercado y sigue habiendo tiempo para calibrar distintas opciones si fallara alguna de las prioridades. Bajo esa circunstancia entran las dudas sobre Nemanja Maksimovic. El serbio está fichado para junio (lo hizo Pitarch antes de marcharse) pero el Valencia va a valorar en los próximos días si paga 300.000 euros al Astana para incorporar al centrocampista de forma inmediata. El miércoles, como apuntó este periódico, Alesanco y Vicente se reunieron con Layhoon Chan para informarle del estado de las distintas negociaciones y de paso, recibir las pertinentes instrucciones de Meriton antes del desplazamiento de ayer .