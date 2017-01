valencia. «Hemos afrontado el partido para competir bien, con buena actitud y sensaciones. He visto al equipo bien, hemos perdido en una acción aislada en el último segundo y estamos tristes por perder así». Esa fue la primera reflexión de Voro tras la derrota, una mezcla de optimismo por la imagen mostrada sobre el césped pero de decepción por el resultado. «En poco tiempo es la segunda vez que nos pasa, estoy fastidiado porque los jugadores han hecho méritos para otro resultado. No afectaba a la eliminatoria pero sí para la credibilidad. El trabajo está hecho igual pero la ecuación del resultado es necesaria para el aspecto anímico ha sido triste perder así al final», sentenció. Una vez expresado ese doble sentimiento, el técnico de L´Alcudia dejó claro que el único pensamiento de sus jugadores debe centrarse en la primera final por la salvación, el domingo en Mestalla: «Hay que levantarse y no perder de vista el objetivo principal, tenemos la primera oportunidad de sumar en casa frente al Espanyol».

El aspecto más positivo que sacó del encuentro fue la oportunidad que supuso para los jugadores con menos minutos acumulados «ya que esa era la idea que llevábamos para afrontarlo. Que esos jugadores pudieran competir y reivindicarse. Para eso es para lo que veníamos, sabiendo que la prioridad era el partido del domingo pero los que han participado hoy (por ayer) han demostrado que nos pueden aportar cosas. Como por ejemplo los jugadores de la cantera, puesto que para ellos todo es un proceso».

Voro puso el ejemplo en Javi Jiménez, el central del Mestalla que vuelve a Valencia con un esguince de tobillo: «Es una lástima lo que le ha pasado porque ha competido bien y ha crecido con respecto al último partido. Los jugadores necesitan minutos porque poco a poco van creciendo, por ese proceso hemos pasado todos los que hemos sido futbolistas». El entrenador valencianista se congratuló de la vuelta de Gayà, deslizando que ante el Espanyol será titular: «Hemos tenido verdaderos problemas en esa parte de la defensa durante la temporada».