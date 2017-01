Golpe final y adiós a la copa

El adiós a la Copa del Rey era irremediable desde el indigno partido de ida que el Valencia ofreció en Mestalla. El año pasado, aún con Gary Neville en el banquillo, dio tiempo a ilusionarse con el trofeo hasta la paliza del Camp Nou, pero esta temporada no fue posible ni soñar con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores. La conclusión es que el Valencia se despidió ayer en Balaídos de uno de los objetivos del curso, lo imponente es que apenas dolió porque la herida era ya imposible de suturar. Voro llegó a Vigo dibujando un once de jóvenes y secundarios, ya que desde hace semanas la única guerra a la que se puede atender es la Liga. Este Valencia no tiene cuerpo para más batallas. Al menos el entrenador, los futbolistas y la afición se llevaron algo a la boca: la saludable presentación de los canteranos y la convicción de que pese a acumular pocos kilómetros en la élite dieron la talla.

Desprovistos de la responsabilidad perdida a causa del fatídico resultado de la ida, los chavales empezaron a jugar sin temor alguno. Así fue como saltó el Valencia al césped de Balaídos, dispuesto a no regalar goles de más al Celta y preparado para dejar en buen lugar a Voro. «No estamos para regalar minutos», había avisado el entrenador. A pesar de que sus pensamientos sólo los ocupaba la visita liguera del Espanyol. Voro consiguió una buena mezcla entre novedades y algún hombre fuerte del primer equipo. Sólo necesitó el Valencia un minuto para provocar un córner y desperezar levemente al gélido Balaídos. El Celta se veía en los cuartos de final de la Copa, pero la versión 'b' de Berizzo (ese buen entrenador a quien en Vigo dan por perdido para la próxima temporada) también estaba obligada a plantar cara.

El partido no se calentaba. Sin sufrir el Celta, sin ese gol madrugador que hubiese dado al Valencia alguna posibilidad. El choque fue quedando para visualizar detalles y respuestas de canteranos, señalados y recuperados para la causa. El atrevimiento de Voro incluyendo a Fede Cartabia en la lista después de que el argentino se negara a jugar la ida fue mayor porque el técnico metió al '16' en el once titular. En plena época de cambios, con las puertas abiertas y el Deportivo apretando para llevarse al jugador, tampoco es que Fede demostrara las razones por las cuales en Riazor suspiran por sus carreras. Aún así, dio la asistencia del gol a Vinícius y ofreció algo de pelea por delante de los dos mediocentros, Medrán y Carlos Soler. Al valenciano, por cierto, le han bastado tres partidos para demostrar que está listo para la élite. No desentona. Tiene presencia. Y a la espera de lo que Alesanco pueda pescar de aquí al 31 de enero, va reclamando Soler su cuota de protagonismo con los mayores. Su participación llegó hasta el descanso. Era el guión a seguir para que esté fresco de cara al domingo.

En la primera mitad y a escasos metros de Soler se asentó el último invento de la factoría de Paterna para el lateral izquierdo, Toni Lato. Otro al que no parece impresionarle demasiado los focos de los campos de Primera. Aunque no consiguió conectar demasiado con las alocadas piernas de Bakkali -y eso que el extremo se permitió algún lujo individual-, Lato cumplió en defensa y fue de las mejores noticias del Valencia en la despedida copera. Tampoco estuvo nada mal Javi Jiménez después de que el central del Mestalla sufriera de lo lindo en su debut en la ida. Junto a Mangala, Jiménez dio buena salida al juego hasta que una lesión se cruzó en su camino y salió en volandas del césped para que Aderllan Santos ocupara su lugar.

Al margen de los canteranos que defendieron al Valencia en Vigo, quizás la apuesta más sorprendente de Voro fue la titularidad de Fede Cartabia y Vinícius Araújo. El tuya-mía entre el argentino y el brasileño dio a los blanquinegros el empate segundos después de que Giuseppe Rossi (decidido a salir del Celta en el mercado de invierno por la falta de oportunidades) soltara su pierna mala para batir a Jaume. El error de los zagueros del Celta encontró el peor de los aliados con la recuperación de Cartabia y la asistencia sencilla a Vinícius para que el brasileño, recién llegado de mil y una cesiones, marcara como valencianista tres años después. Su vuelta a Mestalla vino provocada por la caótica planificación deportiva y sólo goza Vinícius de un puñado de ratos para convencer a los técnicos. Pues bien. Ayer, al menos, enchufó la que tuvo. El resto del partido lo pasó buscando su sitio, algo perdido, y a merced de un buen envío después de las inconclusas incursiones de Joao Cancelo y Rafa Mir por la banda derecha.

El gol de Rossi había finiquitado el sueño de que el Valencia dejara la portería a cero por primera vez desde el 20 de abril, así que restaba seguir compitiendo para evitar la victoria del Celta y darle una pequeña alegría a Voro. El partido estaba lo suficientemente KO como para que Balaídos, a raíz de un pelotazo al aire de Cartabia, se cebara con el Valencia. 'Peter Lim, te quiero' o 'a Segunda' fueron algunos de los cánticos que la afición viguesa dedicó a los blanquinegros, ya pensado en que el expediente en una vuelta sin historia se había cubierto. Con el empate en el bolsillo, volvió a suceder. Una falta de Parejo en la frontal y el trallazo de Pione Sisto a la escuadra. Un auténtico golazo que traía todos los fantasmas del último minuto. Si en Pamplona Osasuna salvó el empate a falta de un suspiro, ayer el Celta se llevó la victoria justo antes de que el árbitro pitara el final. Un duro epílogo para una Copa que ya es historia.